Ağır bir hastalığı olduğunu düşünen 20 yaşındaki hokey oyuncusu Carson Meyer'in neredeyse bir yıldır bağırsaklarında 63 santimlik tenyayla yaşadığı tespit edildi.

HER ŞEY LAVABOYA GİTTİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bir yıldır uyuşukluk ve iştahsızlık gibi şikayetleri olan Meyer, depresyon, mononükleoz (öpücük hastalığı) ve kanser hastası olma ihtimaline karşın test edildi.

Meyer, şubat ayında lavaboyu kullandıktan sonra hastalığının kaynağının ince bağırsağında yaşayan 63 santimlik bir tenya olduğunu keşfetti.

Bilinen en büyük tenya türü olan diphyllobothrium latum, çiğ veya az pişmiş balık yemekten kaynaklanıyor ve 9.14 metreye kadar büyüyebiliyor.

Hastalığı yüzünden performansı olumsuz etkilenen Carson Meyer, birçok hastalık göz önünde bulundurularak birtakım testlerden geçti.

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"KORKUDAN ÇILDIRMAK ÜZEREYDİM"

Meyer, bir gün her zamanki gibi lavaboya gittiğini ve sorunun ne olduğunu gözleriyle gördüğünü söyledi. 63 santimlik tenyanın dışarıya çıkmaya çalıştığını söyleyen Meyer, 'neredeyse bayılacaktım' dedi.

Annesini telefonla görüntülü arayan Meyer, korkuyla o şeyin ne olduğunu sordu.

"Korkudan çıldırmak üzereydim" diyen Carson Meyer, hastalığının ne olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduğunu söyledi.

Meyer, tenyayla beraber hastaneye gitti. Bir aylık tedaviden sonra kendini daha iyi hissettiğini ve bağırsaklarında larva veya yumurta kalmadığından emin olmak için yakında bir doktorun daha göreceğini söyledi.

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