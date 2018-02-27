Bahreyn basınında yer alan habere göre, Yüksek İstinaf Mahkemesi, Nisan 2016'da devriye aracına saldırı düzenleyerek bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılanan ve yerel mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan 2 kişinin itirazını karara bağladı.

AA'nın haberine göre, yerel mahkemenin geçen yıl temmuz ayında verdiği idam cezası, yüksek mahkeme tarafından onandı.

Mahkeme ayrıca aynı davada yargılanan 3 kişiye müebbet, 7 kişiye 3 yıl ila 10 yıl hapis cezası verdi.

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