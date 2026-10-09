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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu bir geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 21°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 18°

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, yurdun güney kesimlerinde yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        AMASYA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ŞANLIURFA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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