43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sorunu küçümsemiyoruz ama tekrar yaşanmaması için ciddi düzenlemeler yapıldı, daha da yapılacak.

Piyasa bozucu faaliyette bulunan herkes hukuk önünde hesap verecek, yeni bir yasa tasarısı TBMM'ye sunulacak.

Sermaye piyasalarına ilişkin endişeye gerek yok, ekonomi temelleri sağlamlaştı, sistemik bir risk yok.

Fon piyasalarında ilave hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak.

Önceliği para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcıya verdik.

TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin fon yatırımcısının paraları ilgili bankalara yatırıldı.

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Hem SPK'nın fon rehberi hem de atılacak ilave adımlarla çok daha sağlam yapı söz konusu olacak."