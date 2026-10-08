Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Necla Uygur vefat etti

        Necla Uygur vefat etti

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Nejat Uygur'un oyuncu eşi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Necla Uygur vefat etti

        Merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, hayata veda etti. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.

        Behzat Uygur, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" dedi.

        Nejat Uygur ile uzun yıllar tiyatro yapan Necla Uygur, eşinin 2013'te vefatının ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam etti.

        REKLAM

        "Markopaşa Müzikali"nde 2015'te oğullarıyla sahne alan Uygur, tiyatro yaşamının yanı sıra Uygur ailesinin sanat geleneğinin önemli isimlerinden biri oldu.

        Nejat Uygur, 2013'te vefat etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Necla Uygur
        #behzat uygur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Benin'den Arjantin'e 'Messi' tepkisi!
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        Evden 20 kamyon çöp çıktı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        SEDDK, BES'i saatlik takip ediyor
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü