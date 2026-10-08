Necla Uygur vefat etti
Türk tiyatrosunun duayen ismi Nejat Uygur'un oyuncu eşi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti
Merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, hayata veda etti. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.
Behzat Uygur, "Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" dedi.
Nejat Uygur ile uzun yıllar tiyatro yapan Necla Uygur, eşinin 2013'te vefatının ardından oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam etti.
"Markopaşa Müzikali"nde 2015'te oğullarıyla sahne alan Uygur, tiyatro yaşamının yanı sıra Uygur ailesinin sanat geleneğinin önemli isimlerinden biri oldu.
Nejat Uygur, 2013'te vefat etmişti.