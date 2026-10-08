Atilla Taş'ın evlat acısı: Kızı 14'üncü kattan düştü
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de hayatını kaybettiği öğrenildi. Sezen Taş'ın bir binanın 14'üncü katından düştüğü belirtildi
Giriş: 08 Ekim 2026 - 17:34 Güncelleme:
Atilla Taş, kızı Sezen Taş'ın (34) vefat haberiyle sarsıldı. Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli İlçesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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