Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Atilla Taş'ın evlat acısı: Kızı 14'üncü kattan düştü

        Atilla Taş'ın evlat acısı: Kızı 14'üncü kattan düştü

        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de hayatını kaybettiği öğrenildi. Sezen Taş'ın bir binanın 14'üncü katından düştüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 17:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Atilla Taş'ın acı günü

        Atilla Taş, kızı Sezen Taş'ın (34) vefat haberiyle sarsıldı. Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli İlçesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

        Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atilla Taş
        #Mersin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü