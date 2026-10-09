Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'un Maltepe ilçesinin Cevizli semtinde dün sabah 05.40'ta 7 katlı apartmanın 3 katı çöktü. Apartmanın üst katında kalan vatandaşlar kurtulurken, alt katlarda enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferberlik ilan edildi. 10 kişi yaralı olarak enkaz altından kurtarılırken, sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çöken apartmanda çalışmalar tamamlandı
Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda dün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
Kontrollü yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler, zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Enkazdan çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, ekiplerce sedyeyle taşınarak alandan uzaklaştırıldı.
Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yaptı.
Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi.
Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi’ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmaları, son vatandaşımızın cansız bedenine saat 06.15’de ulaşılmasının ardından sona ermiştir" denildi.
HAYATINI KAYBEDENLER BELLİ OLDU
Çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler; 2021 doğumlu Gülce Dora Turhan, 2004 doğumlu Ahmet Muhammed İnan, 1986 doğumlu Mesut Bilece, 1960 doğumlu Hüseyin Özkurt ve 2006 doğumlu Zeynep İnan yaşamlarını yitirdi.
Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
3 BİNA VE 55 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çökmenin yaşandığı binanın çevresindeki 3 bina ve 55 kişi tahliye edildi. 44 kişi için barınma hizmeti sağlandı.
Diğer yandan Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek başlatıldı.