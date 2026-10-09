Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti

        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul'un Maltepe ilçesinin Cevizli semtinde dün sabah 05.40'ta 7 katlı apartmanın 3 katı çöktü. Apartmanın üst katında kalan vatandaşlar kurtulurken, alt katlarda enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferberlik ilan edildi. 10 kişi yaralı olarak enkaz altından kurtarılırken, sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çöken apartmanda çalışmalar tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 07:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti

        Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda dün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: 5 kişi öldü!
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: 5 kişi öldü! Haberi Görüntüle

        Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

        Kontrollü yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler, zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı.

        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu Haberi Görüntüle

        AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        REKLAM

        Enkazdan çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, ekiplerce sedyeyle taşınarak alandan uzaklaştırıldı.

        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı Haberi Görüntüle

        Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yaptı.

        Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi.

        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok" Haberi Görüntüle

        Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği, Maltepe'de çöken binada çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi’ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmaları, son vatandaşımızın cansız bedenine saat 06.15’de ulaşılmasının ardından sona ermiştir" denildi.

        HAYATINI KAYBEDENLER BELLİ OLDU

        Çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler; 2021 doğumlu Gülce Dora Turhan, 2004 doğumlu Ahmet Muhammed İnan, 1986 doğumlu Mesut Bilece, 1960 doğumlu Hüseyin Özkurt ve 2006 doğumlu Zeynep İnan yaşamlarını yitirdi.

        Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        3 BİNA VE 55 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Çökmenin yaşandığı binanın çevresindeki 3 bina ve 55 kişi tahliye edildi. 44 kişi için barınma hizmeti sağlandı.

        Diğer yandan Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #maltepe
        #Çöken bina
        #son dakika haberi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        Uzmanlar uyardı
        Uzmanlar uyardı
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İzleme Komisyonunda 3 seçenek masada
        İran'a yönelik saldırı planı iddiası
        İran'a yönelik saldırı planı iddiası
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        Fon teklifinde ara ödeme düzenlemesi
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan çağrı
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        A Milli Takım'ın kaderi 2 maçta!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı