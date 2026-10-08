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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Olayın tanıkları yaşananları aktardı

        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Olayın tanıkları yaşananları aktardı

        İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın alt 3 katının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Yıkımın ardından görgü tanıkları ile kurtarılan ve olaydan etkilenen kişiler yaşananları anlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Olayın tanıkları yaşananları aktardı

        "UYUMSUZLUK VAR"

        Binaya dair tespitlerde bulunan mahallesi sakini Emekli Mimar Emir Tekin, ''2000 yılı öncesi ve sonrası diye bir ayrım olarak koymamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra yasayla yapı denetim firmaları kuruldu. Artık bina kontrollü yapılıyor ve bu binalarda hemen hemen hiçbir sorun yok, yani kontrol çok iyi yapılıyor.

        Ben yıkılan binaya 1,5-2 kilometre mesafedeyim. Ama binanın eski fotoğraflarına ve şu anki durumuna baktım. Bina zemin kat üzerine yıkıldı. Dükkan katı bayağı yüksek. 2000 yılı öncesi binalarda da projeye uyumsuzluk var.

        Yani yapılan bina yerinde yüzde 50 büyütülüyordu. Aynı demir ve aynı kolanla fiziki olarak büyütülüyordu. Tapu verebilmek için daire sayısı arttırılmıyor ama yatayda büyütülüyordu. Yıkılan bu binada aynısını yaşadığımız belli.

        Küçük bir arsa, 4 daire üzerine bina kurulmuş. Bu binada 20 dairenin fazla daire ve dükkan var. Bu kadar arasa, 1,50 emsal ile bu yapı olmaz. Bu bina en yüzde 50 büyütülmüştür. Şöyle bir sorun var: Bu binalar dönüştürülemiyor. Bina dönüşsün diye bakanlık yüzde 30 imar artışı veriyor. Yüzde 30 imar artışı bile bugünkü inşaat alanını sağlamıyor'' dedi.

        ‘YAKIN ZAMANDA KONUŞMUŞLAR’

        Arkadaşının binadakilerle kentsel dönüşüm konusunda görüştüğünü belirten Meryem Gençağ, “Arkadaşın çocukları enkaz altında, onu bekliyoruz. Anne de Trabzon’dan yola çıktı, geliyor. Burada oturuyor ve işi olduğu için Trabzon’a gitmişti. Haber alınca geliyor. Kentsel dönüşüm için yakın zamanda konuşmuşlar. Daire sahipleriyle anlaşamamışlar.

        İki tane çocuğu vardı, ikisi de enkaz altında. Birisi üniversite öğrencisi kız. Oğlu da 25-26 yaşında. Anne baba Trabzon’da işleri varmış, oraya gitmişler. Yoldalar, geliyorlar. Kızıyla da oğlu arkadaşımızın enkaz altında. Çok üzgünüz. Anlatılamaz, sözün bittiği yerdeyiz. Duygularımızı ifade edemiyoruz, çok üzgünüz” dedi.

        Diğer arkadaşı Fatma Bel ise, “Çok üzgünüz. Dua ediyoruz, inşallah sağ salim herkes kurtulur. Benim de arkadaşım oluyordu. Dua ediyoruz. Onları bekliyoruz. İnşallah gelirler” diye konuştu.

        ‘ARACIN BİNA ALTINDA KALDIĞINI BİLİYORUZ’

        Cemalettin Öztürk, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama aracın bina altında kaldığını biliyoruz, bize öyle bilgi verdiler. Olay yerine girmemiz lazım ki aracın ne durumda olduğunu öyle görelim. Öncelikle bina altında kalanlara geçmiş olsun. İnşallah kimse de ölü, yaralı olmaz. Tek temennimiz bu” dedi.

        ‘İKİ SENEDİR TANIYORUZ, KIZIMLA AYNI KREŞTE’

        Kızının kreş arkadaşının enkaz altında olduğunu belirten bir kişi ise, “İki senedir tanıyoruz, kızımla aynı kreşte. Ben internetten gördüm, soy isimlerinden isim benzerliğidir diye düşündüm. Bu tarafta oturduğunu da biliyordum. Şimdi geldim. Videosunu izledim, arkadaşımızı çıkarmışlar. Ama Gülcemizi bilmiyoruz. Gülcemiz çıkmamış henüz galiba. Biz de onu bekliyoruz. Hastaneye gideceğiz şimdi. Allah yardımcımız olsun” dedi.

        YARALI KURTULDU

        Bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin mobil asansörüyle tahliye edildiğini belirterek, "Çökme sırasında evde yalnızdım. Çökmenin etkisiyle uyandık. Mümkün olduğunca aklıselim ve sakin bir şekilde kalıp işimizi zorlaştırmadan dışarı tahliye olmaya çalıştık. İtfaiye ekipleri de bizi tahliye etmek için ellerinden geleni yaptı, biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

        Kendisinin binadan itfaiye ekiplerinin mobil asansörü sayesinde çıkarıldığını aktaran Gülpınar, binanın eski olduğunu ve daha önce kentsel dönüşüm için komşularıyla birlikte girişimde bulunduklarını anlattı.

        "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştüklerini, ancak bunu bir anlaşmayla sonuçlandırmadıklarını belirten Gülpınar, "Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık." diye konuştu.

        Binanın alt katındaki iş yerinde geçmişte kolon kesildiği veya söküldüğü yönündeki iddialara ilişkin yorum yapmak istemediğini belirten Gülpınar, şahit olmadığı bir konuda kimseye ağır ithamda bulunmak istemediğini, uzmanların inceleyeceğini ve gereğinin yapılacağını kaydetti.

        Binada daha önce bazı çatlakların bulunduğunu da aktaran Gülpınar, bazı komşularının çökme öncesinde çatırdama sesleri duyduğunu söylediğini ancak kendisinin bu seslere şahit olmadığını anlattı.

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