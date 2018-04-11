Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ soruşturması

Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese yapılan operasyonda ve sonrasında gözaltına alınan 89 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 44'ü tutuklanırken, 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Mart'ta 5 ilde örgütün "Eğitim Danışmanlığı yapılanması", "Bölge yapılanması" ve "Gaybubet evlerinde saklanan firari şüpheliler"e yönelik 600 polis ile operasyon düzenlenmişti.

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