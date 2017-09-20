Barzani: Referandumdan sonra Bağdat'la masaya oturacağız

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu.

Barzani, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi.

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