Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Akdağ'ın açıklamaları:

(Deniz Bölükbaşı'nın vefatı) Deniz Bey'le birlikte çalışmıştık. Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Herkese baş sağlığı diliyorum.

AFRİN HAREKATI

Zeytin Dalı Harekatı Türk milletinin şanlı tarihine yazılmış büyük bir zaferdir. 2 ay gibi kısa süre içinde ciddi hazırlıklar yapmış, işte o yapılan koruganları, silah depolarını kastediyorum. Ayrıca iyi bildikleri bir zemin üzerindeydiler. Kısa süre içerisinde hem diplomasi açısından hem silahlı kuvvetlerimizin operasyonel kabiliyetleri açısından bir zafer elde ettik. Orada sivillere zarar verildiğini iddia ettiler. AFAD Başkanımızı bölgeye yollamıştık. O da bana raporladı, zaten bildiğimiz hususlardı. Şu anda Afrin'de bütün köylerde halk normal hayatına döndü. Yardım malzemeleri götürdü Kızılay ve AFAD'ımız. Yardım malzemelerine bile saldırdılar.

Şu anda 29 noktada köylerde ve şehir merkezi dahil olmak üzere AFAD ve Türk Kızılayımız yardım noktaları oluşturdu. Yiyecek paketi, hijyen paketi, bütün bunları ihtiva eden, 3 ay 1 aileye yetebiliyor, dağıtıldı. Başbakanlıkta mutfakta çalışan, mükemmel bir kurul var. Suriye Görev Gücü dediğimiz. Dünya tarihi sivillere zarar vermeden bir şer gücün temizlenmesi açısından bana göre çok önemli örnekler yaşamış oldu. Hem Fırat Kalkanı hem Afrin bölgesinde. Suriye'nin diğer bölgelerine bakın. Her tarafı tarumar ettiler.

Bizim bir mirasımız var, inançlarımız var. Sivil insanlara el kaldıramayız, onlara zarar veremeyiz. Sivillere zarar vermeden büyük bir terör grubu nasıl temizleniyor. Türkiye göstermiştir.

Ciddi bir bürokratik yapılanma var, o parayı almak kullanmak kolay değil. En azından paranın kullanımı bir takım uluslararası kuruluşlar eliyle yapılıyor. Hangi yardımı yapmışlar ki, insani yardım konusunda söyleyecek lafları olsun. ABD ile NATO içinde ittifaka sahibiz. Stratejik bir birliktelik içerisindeyiz. ABD'nin kafası karışık. Bir gün sözcüsü bir şeyler söylüyor, öbür gün Dışişleri Bakanı başka bir şey taahhüt ediyor. ABD, gerçekleri görmek durumundadır.

Bu terör belasını bu milletin başına bir zarar getirmeyecek noktaya getirene kadar bu mücadele devam eder. Güçleri kalmadı, halkın üzerinde baskı yapacak güçleri de kalmadı.

Afrin'e girmeyelim diyordu sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi fena halde sahipleniyor. Şanlı ordumuz hükümetinin, Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile oraya giriyor. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. Milletçe el ele vermemiz gereken dönemdeyiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, dönüp sayın Devlet Bahçeli'ye baksın. Elbette şanlı ordumuz bütün dünyaya şanlı zafer yazmıştır, bunun Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dün bu iradeyi tenkit eden, karşı çıkanlar bugün ordumuzun yanlışı düzelttiğini söylüyorlar. Böyle bir şey olamaz.

SEÇİM İTTİFAKI

Şu anda bizim ittifak yapmaya karar verdiğimiz ve açıkladığımız parti MHP. İttifakı MHP ile yapacağımızı oturduk, konuştuk. Bu siyasi gereklilikten ortaya çıkan bir ittifak değil. Bu Türkiye'nin beka meselesinin olduğu bir dönemde Türkiye'de milli duruşu olan siyasi liderlerin ortaya koyduğu bir ittifaktır. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Baraj yolu ile birileri Meclis dışı bırakılıyor iddialarını da ortadan kaldırdık. Herhangi bir sebeple partiler ittifak kurabilirler. Bunun önünü açmış olduk. Önemli olan samimi davranmak. Yeni seçim kanunu Türkiye'nin ihtiyaçlarını gören, tecrübelerden kaynaklanan maddeler ihtiva ediyor.

OHAL'in seçimle, demokrasiyle uyuşmadığını iddia edenler var. Ben hep aksine inandım. Erzurum'da da terör örgütünün baskıları vardı. Şimdi oralara gittiğimiz zaman milletin gözünün parladığını görüyoruz. Bir ihtilal olursa, iki terör olursa seçim güvenliği riske girer.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya devam edeceğiz. Kıbrıs adasının zenginliği, oradaki iki toplumun kendi eşit zenginliğidir. Burada Rumlar, ben İtalyanları, başkalarını getiririm, oldubittiye getiririm, karlılığım olur, buradan da korkmayın, Türklerin de payını veririm diyemez. Anlaşmalar ortak yapılır. Aksini kabul edemeyiz. Biz KKTC'ye su götürdük, elektrik götürmek üzere, bakanlığımızın bir çalışması var. Bir kısım su ile sulama yapmak için çalışma var. Biz KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın rahatına, zenginliğine, günlük yaşamında çok daha iyi yaşamasına çalışıyoruz.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER