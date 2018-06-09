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Orman’ın “Biz onu bütün tepkilere rağmen savunduk. Bize ne verdi ki icraya gidiyor? Zaman zaman gecikmeler oldu, ödemeler yapıldı. Yazık... Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir dakika bile duramaz. Gerekirse alacaklarına karşılık bedava veririz” dediği öğrenildi.