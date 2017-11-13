Cari açık rakamları açıklandı

Buna göre cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 2.9 milyar dolar artarak 4.53 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ağustos ayı cari açığı ise 1.24 milyar dolardan 975 milyon dolara revize edildi.

Eylül ayına ilişkin cari açık benklentisi 4.05 milyar dolar düzeyindeydi.

Ocak-Eylül dönemi cari açık 31.1 milyar dolar, oniki aylık cari açık ise 39.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Net hata noksan kalemi Ocak-Eylül döneminde eksi 930 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde öne çıkan gelişmeler madde madde şöyle:



* Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Eylül ayına göre 2.934 milyon ABD doları artarak 4.527 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39.267 milyon ABD doları olmuştur.

* Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.406 milyon ABD doları artarak 6.666 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon ABD doları artarak 1.073 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

* Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon ABD doları tutarında artarak 2.686 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

* Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 150 milyon ABD doları artarak 990 milyon ABD doları olmuştur.

* İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 50 milyon ABD doları artarak 198 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

FİNANS HESABI

* Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 156 milyon ABD doları azalarak 544 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

* Portföy yatırımları 3.430 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 248 milyon ABD doları net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 834 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.

* Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.750, 478 ve 480 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

* Diğer yatırımlarda 194 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

* Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 91 milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 406 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

* Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 533 ve 490 milyon ABD doları net geri ödeme, bankalar ise 1.213 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

* Resmi rezervlerde 929 milyon ABD doları artış gözlenmiştir.