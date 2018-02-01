Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun, Çin'i casusluk faaliyetleri bakımından Rusya'dan daha büyük tehdit olarak nitelemesini eleştirdi.

Hua, "Bizde bir söz vardır, 'Kişinin kalbinde ne varsa, dünyayı da öyle görür.' Dünyanın en büyük istihbarat servislerinden birinin liderinin Çin'i bu şekilde nitelemesine "şaşmamak gerekir." ifadesini kullandı.

Son yıllarda yayınlanan bilgilere bakıldığında diğer ülkelere yönelik geniş çaplı izleme, dinleme, bilgi çalma, sızma, etki altına alma gibi faaliyetlerin kim tarafından yapıldığının herkesçe malum olduğunu belirten Hua, isim vermeden ABD'yi hedef alarak "Gerçeklerin sesi, sözlerden daha yüksek çıkıyor." dedi.

Hua, Çin'in Avustralya Güvenlik İstihbarat Birimi (ASIO) tarafından istihbarat faaliyetleri açısından "aşırı tehdit" olarak nitelendirilmesine yönelik de "Eğer Avustralya'dan birileri, her yıl iki ülke arasında gidip gelen bir kaç milyon insana ajan olarak bakıyorsa, endişeli olmalarına şaşmamak gerek." değerlendirmesinde bulundu.

CIA Direktörü Pompeo, önceki gün verdiği mülakatta, Çin'in son dönemde ABD'den ticari bilgi çalmaya yönelik siber casusluk girişimlerinin, kamu ve şirket yönetimlerine, okullara ve hastanelere sızma çabalarının tespit edildiğini öne sürmüş, bu faaliyetlerin İngiltere ile Avrupa ülkelerine de yayıldığını söylemişti.

Çin'in ekonomisinin büyüklüğü bakımından bu operasyonları yürütme konusunda Rusya'dan çok daha geniş bir "ayak izine" sahip olduğunu ifade eden Pompeo, Batılı ülkelerin Çin'e karşı ortak çabalarını artırma çağrısında bulunmuştu.

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