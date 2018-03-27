Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Coşkun Sabah eşi Ceyda Sabah'tan anlaşmalı olarak boşandı.

Ceyda Sabah, eski eşi Coşkun Sabah’tan 2 milyon liralık tazminatın yanı sıra iki kızı için aylık 5’er bin liradan 10 bin lira ve kendisi için de aylık 10 bin lira olmak üzere toplam 20 bin lira nafaka istemişti.

