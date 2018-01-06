1997 yılında Adana’da Bilge Kösebalaban, Yiğit Vural ve Saygın Çığşar tarafından kurulan gruba ilgi, 2000’li yıllarda oldukça yoğundu. Yaptıkları şarkılarla özellikle genç rock sevenlerin dikkatini çektiler. Şimdilerde ise eski gücünü kaybeden Türk rock müziğine yeni albümleriyle soluk getirme çabasındalar. Direc-t’in solisti Bilge Kösebalaban ile yeni albümleri ‘Dör-t’ü konuştuk. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Son albümünüzün üstünden 6 yıl geçti. Neden bu kadar süre sessiz kaldınız?

Üçüncü albüm ‘Son Ağaç’ı istediğimiz gibi duyuramadık ve bu grubu biraz demoralize etti. Araya giren zamanda çok az bir araya geldik. Sonra da kayıt süreci uzadı ve zaman hızla akmıştı.

Albümün plak formatında çıkacağını belirtmiştiniz, gelişmeler ne durumda?

Cd ve plak olarak çıkacak ama şu an net bir tarih veremiyorum, bir süre daha dijital platformlarda olacak sadece gibi görünüyor.

Spotify sayesinde artık sansürsüz şarkılar yapmak mümkün. Birçok sanatçı da bunu kullanıyor. Siz ileride bir gün bunu kullanmayı düşünüyor musunuz?

Tabii ki neden olmasın. (Gülüyor.)

Şarkılarınızı kim yazıyor? En çok beğendiğiniz şarkınız hangisi?

Bu albüme kadar genelde en çok benim söz müziklerim ağırlıklıydı. Özgür’le ortak bestemiz ‘Git’ de en sevilen şarkılarımızdandır. ‘The End’ ve ‘Selami Nerede?’ dışındakilerin hepsi stüdyoda çıktı. Bunu zaten dinleyiciler hissediyor. Burada ‘Sebebi Sendin’ şarkısından bahsedeyim o halde. En sevdiğimiz diyemem; hepsi evladımız, yerleri ayrı.

Grubun sound’larında değişiklik oldu mu?

Tabii ki değişti. Zenginleşti ama hâlâ aynı gaz devam ediyoruz. Sonuçta aynı üçlü. İlk albümde 24’lerimizdeydik, şimdi 40’lara yaklaştık. Zaman illa ki ekler, çıkarır ama genel kanı ilk albüm tadını aldıkları yönünde. Bu da sanırım oldu demek.

Direc-t’i tekrar büyük festivallerde, etkinliklerde görebilecek miyiz?

Mutlaka! Çok çalmak istiyoruz, sahneye açız. “Böyle bir konser yoktu ya” dedirtmek tek hedefimiz.

Grup üyeleri son albümün ardından geçen sürede neler yaptı?

Müzikotek’ten iki müzik bankası albümü yaptım: Arabesk Yaylılar ve Ukulele. Bunun dışında halen üzerinde çalıştığım bir çeviri ve bir kitap var. Alex piyano dersleri verdi. Özgür de işlettiği mekân ‘Pişi’ ile uğraştı. Bu arada son albüme eklediğimiz ‘Sen Bana Ben Sana’ adlı şarkıyı çıkarmıştık dijital single olarak.

Yeni albümünüz ‘Dör-t’te dinleyiciler neler bulacak?

Dör-t’te bir İngilizce şarkı var, 11 de Türkçe şarkı var. Dinleyenler türler arası seyahat edecek. Çünkü biz de dinleyici olarak bambaşka türleri dinleyerek, her çiçekten alarak bal ürettik.