Uşak'ta gençlere uyuşturucu satışı yapan 16 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Drone da kullanılan operasyonda çete üyesi 14 kişi bir miktar esrar ve 2 silahla birlikte yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Uşak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle gençleri hedef alarak uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik teknik takip çalışması başlattı. Uşak, Manisa ve İstanbul'da uyuşturucu çetesi üyesi 16 kişinin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Narkotik polisi, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı film gibi operasyonda 14 kişiyi 50 gram esrar, 1 adet tabanca ve 1 adet pompalı tüfekle gözaltına aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER