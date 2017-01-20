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DÜNYA

DEAŞ'tan Palmira'da bir yıkım daha!

Terör örgütü DEAŞ Palmira antik kentinde Roma Tiyatrosu'nun bir bölümünü yıktı

20 Ocak 2017 Cuma, 11:40:48 Güncelleme: 12:18:42 HABERTURK.COM

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki Palmira antik kentinde Roma Tiyatrosu'nun bir bölümünü yok etti.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'ndan aktardığına göre DEAŞ bununla birlikte Palmira'nın meşhur dört sütunlu yapısı Tetrapylon'u da yerle bir etti.

2015'te DEAŞ'ın ele geçirdiği Palmira, 2016'nın Mart ayında Rusya'nın desteğiyle tekrar Suriye hükümetinin kontrolüne geçmişti.

Örgüt, geçtiğimiz Aralık ayında Palmira'ya saldırarak ikinci kez kentin kontrolünü ele geçirmişti.

 

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  • Misafir 19 dakika önce
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