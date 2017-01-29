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New York federal mahkemesi Donald Trump
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ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldı

New York federal mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı

29 Ocak 2017 Pazar, 06:59:11 Güncelleme: 08:26:33 AA

ABD'de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi.

New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda iki Irak vatandaşı göz altına alınmıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden avukatlar gözaltına alınan Irak vatandaşlarının serbest bırakılması ve Trump'ın mültecilerin ve bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararın durdurulması için dava açmıştı.

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