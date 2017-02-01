01 ŞUBAT 2017
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kardak
DÜNYA

Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçağın Kardak'ta alçak uçuş gerçekleştirmesinin üzerine, Türkiye ile Yunanistan'a ait botlar arasında it dalaşı yaşandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:16:47 Güncelleme: 16:55:05 İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından gerginliğin yaşandığı Kardak kayalıklarının üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından denizde iki ülkeye ait botlar arasında it dalaşı yaşandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın geçtiğimiz Pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik bugün farklı bir noktaya taşındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 savaş gemisi ile 2 hücum botun sürekli nöbet tuttuğu Kardak kayalıklarında Yunan sahil güvenliğine ait bir bot da bekleyişini sürdürürken; saat 14.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, Kardak kayalıklarının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

YUNAN BOTU TÜRK KARASULARINA GİRDİ

Türk uçağının Kardak kayalıkların üzerinde 6 kez sorti yapmasının ardından Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularını ihlal etti.

Bölgede bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 savaş gemisi ve 2 hücum bot tarafından kovalanan Yunan botu kendi sınırlarına çekildi. İki ülke sahil güvenlik güçleri arasında yaşanan it dalaşı yaklaşık 45 dakika sürdü. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 12 dakika önce
    Yakına geldik sen yoktun
  • Misafir 13 dakika önce
    hımmm...
  • Misafir 17 dakika önce
    Kasiniyorlar
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