Erdoğan ve Trump baş başa 20 dakika görüşecek!

Gözler artık Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılacak ve Türkiye-ABD ilişkileri ve Ortadoğu'nun geleceği için kritik öneme sahip olacak görüşme için Washington'a çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'virgül değil nokta olacak' ifadeleriyle tanımladığı görüşmede YPG/PKK konusu ile FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin masaya yatırılması bekleniyor.

İlk kez görüşecek olan iki lider ilk olarak Roosevelt Salonu'nda Şeref Defteri'ni imzalayacak sonrasında ise 20 dakikalık başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından iki liderin kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor.

19.40'da gerçekleşecek görüşme ve basın toplantısının ardından Erdoğan ve Trump'ın 50 dakikalık bir öğlen yemeğinde beraber olacağı Beyaz Saray tarafından basına dağıtılan duyuruda yer alan bir diğer aktivite olarak dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı görüşmenin ardından ABD'li kanaat önderleri ve önde gelen şirketlerin CEO'larıyla bir araya gelmesi bekleniyor.