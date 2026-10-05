Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafik denetimini gören 10 milyon liralık lüks otomobilin sürücüsü, geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa sürede park halinde bulduğu otomobilin sürücüsünün çalılık alana kaçtığı belirlendi. Yaklaşık 10 dakika süren aramanın ardından sürücü, çalılıklarda uyurken yakalandı.

ÇALILIKLARDA UYURKEN YAKALANDI

Fethiye Mahallesi'nde denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilin sürücüsünün kaçtığını fark etti. Ekipler kısa süre sonra aracı bulurken, sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendirdi. Bölgede yapılan aramada Kaya Ali A. uyurken bulundu.

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Polislerin “Ne yapıyorsun burada?” sorusuna sürücünün, “Uyuyordum ya, horladım mı?” diye cevap verdiği belirtildi. Gazetecinin “Orada uyunur mu abi?” sorusuna ise “Valla uyumuşum” karşılığını verdi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ, YİNE KAÇTI

Bir süre polislerle sohbet eden sürücü, alkolmetre uzatılınca üflemeyi reddetti. Ardından bir anda koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Sürücüye 550 bin lira idari para cezası uygulanırken, 10 milyon lira değerindeki lüks otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

2042'YE KADAR ARAÇ KULLANAMAYACAK

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen Kaya Ali A.'nın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtildi. Alkolmetreyi üflememesi nedeniyle 5 yıl daha araç kullanamayacağı öğrenilen sürücünün, 2042 yılına kadar direksiyon başına geçemeyeceği kaydedildi.