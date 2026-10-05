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        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: İspanya erken seçime gidiyor

        İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: İspanya erken seçime gidiyor

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut düzenlemelerinin parlamentoda reddedilmesinin ardından erken seçim kararı aldı. Sanchez'in 29 Kasım'da gerçekleşecek erken seçimlerde hedefi parlamentoda daha güçlü bir çoğunluk elde etmek

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İspanya erken seçime gidiyor

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentonun geçen hafta hükümetin konut piyasasına ilişkin kilit düzenlemelerini reddetmesinin ve ülke genelinde protestoların artmasının ardından, siyasi desteğini güçlendirme amacıyla 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini duyurdu.

        VERDİĞİ SÖZLERİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMEDİĞİNİ KABUL ETTİ

        Sanchez televizyonda yaptığı konuşmada, "Halkın desteğini yenilememiz gerekiyor. Parlamentoda çok daha büyük bir ilerici çoğunluk elde etmek için insanları harekete geçirmemiz ve seçimleri kazanmamız gerekiyor. Bu, çıkar gruplarının direncini aşmamıza, yeni sosyal kazanımlar elde etmemize ve İspanya'yı dönüştürmeye devam etmemize olanak sağlayacak" dedi.

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        Başbakan ayrıca hatalar yaptığını ve seçim kampanyasında verdiği sözleri tam olarak yerine getiremediğini kabul etti.

        Sanchez, "Bu toplumsal çoğunluğun bir bölümünün bugün memnun olmadığını da biliyorum" dedi.

        Sanchez, iç siyasette bir dizi yenilgi ve skandalın konumunu zayıflatmasına rağmen, Filistin devletinin tanınmasından çok taraflı kurumların savunulmasına ve "teknoloji oligarklarına" yönelik baskılara kadar ilerici konularda güçlü tutum sergilemesiyle uluslararası alanda öne çıktı.

        RİSKLİ BİR HAMLE OLARAK GÖRÜLÜYOR

        Sanchez'in seçmen karşısına çıkma kararı riskli bir hamle olarak görülüyor çünkü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kamuoyu yoklamalarında geride bulunuyor. Ancak Sanchez, büyüyen konut krizine çözüm getirmeyi amaçlayan ve kamuoyundan olumlu karşılık alan önerilerle destek kazanmıştı.

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        Seçimi kaybetmesi, aşırı sağın bölgede eşi benzeri görülmemiş kazanımlar elde ettiği ve giderek daha fazla Avrupalı seçmenin merkez siyasetten uzaklaştığı bir dönemde, Avrupa'nın az sayıdaki sol eğilimli hükümetlerinden birinin daha sona ermesi anlamına gelecek.

        Kamuoyu yoklamaları, İspanya'da muhafazakar Halk Partisi'nin (PP), Vox'un desteğiyle kuracağı bir koalisyonun en olası sonuç olduğunu gösteriyor. Böyle bir sonuç, diktatör Francisco Franco'nun ölümünün ardından demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin merkezi hükümete girmesinin önünü açacak.

        Bununla birlikte, deneyimli bir siyasi aktör olan Sanchez, kendisini uzun süredir gözden çıkaranları defalarca şaşırtmayı başardı.

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        Çoğunluk hükümeti kurmak için hiçbir zaman yeterli oy alamamasına rağmen Sanchez, iktidarda art arda üç dönem, toplam sekiz yıl kalabilmek için aşırı soldan ayrılıkçı sağa kadar uzanan siyasi aktörlerin desteğini içeren bir dizi kırılgan ve ilk bakışta imkansız görünen koalisyon oluşturdu.

        Ancak müttefikleri arasındaki artan parçalanmışlık, hükümetin üçüncü döneminde çok az yasa çıkarabilmesine ve İspanya ekonomisi gelişmiş ülkeler arasında en iyi performans gösteren ekonomilerden biri olmayı sürdürürken 2023'ten bu yana bütçe geçirememesine yol açtı.

        RAKİBİNİ DEVİRDİ

        Sanchez, Halk Partisi'ndeki büyük yolsuzluk skandallarının ardından merkez sağcı Mariano Rajoy'u iktidardan uzaklaştırmak için yürüttüğü girişimin ardından başbakanlık görevine geldi. Ancak Sanchez'in kendi Sosyalist Partisi'nin üst düzey üyeleri de son bir yıl içinde yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, iktidarı boyunca yaklaşık yüzde 26-31 seviyelerinde seyreden partinin zaten düşük olan kamuoyu desteğini daha da aşağı çekti.

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        Sanchez, daha önceki bölgesel ve yerel seçimlerde ağır kayıplar yaşamasına rağmen, parlamentodaki gevşek bir parti ittifakının desteğini müzakere ederek 2023'te ikinci dört yıllık görev dönemini kazanmayı başardı.

        Sanchez, Franco'nun Madrid dışında kendisi için yaptırdığı bir anıt mezardan çıkarılması ve işsizlik oranının yaklaşık 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesini sağlayan iş yasası reformu gibi adımlarla görevinin ilk döneminde takdir toplamıştı.

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        Diğer Avrupa ülkeleri göç politikalarını sertleştirirken Sanchez, inşaat, tarım ve konaklama gibi kilit sektörlerdeki iş gücü açığını kapatmak ve İspanya'nın zor durumdaki sosyal yardım sistemini destekleyecek gelir sağlamak açısından göçün ülke ekonomisinin büyümesini sürdürmesi için gerekli olduğunu savunmayı sürdürdü.

        Daha yakın zamanda ise savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması yönündeki ABD öncülüğündeki talepleri kabul etmemesi ve Çin'e yönelmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Avrupa'nın Çin mallarıyla dolup taşması tehdidinden endişe eden bazı Avrupalı liderleri rahatsız etti.

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