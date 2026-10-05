Vahşet! Babasını katledip kaçtı!
Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:43 Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
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