İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil büfe önündeki 4 kişiye çarptı. Dehşete düşüren kazada, araçtaki 2 kişiyle birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı
Tunceli'de kontrolden çıkan otomobilin büfe önündeki 4 kişiye çarptığı kazada, araçtaki 2 kişiyle birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde, Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi’nde meydana geldi.
Olayda bir otomobil, sürücüsü Ş.S.'nin kontrolünden çıkıp büfe önündeki 4 kişiye çarptı.
Ardından büfenin malzemelerine çarpan otomobil, yeniden caddeye çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan büfe önündeki 4 kişi ile otomobildeki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı 4 kişinin savrulduğu, ardından aracın büfenin malzemelerine çarpıp yeniden caddeye çıktığı görüldü.