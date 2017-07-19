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DÜNYA

Suudi Arabistan'ı karıştıran mini etekli kadın gözaltında!

Suudi Arabistan'da mini etekle dolaşırken çektiği videosunu sosyal medyada paylaşan model gözaltına alındı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:55:28 Güncelleme: 09:57:37 HABERTURK.COM

Suudi Arabistan polisi, mini etek ve göbeği açık tişörtüyle Uşaykır köyünün boş sokaklarında dolaştığı videosunu sosyal medyada paylaşan kadını gözaltına aldı.

Riyad polisinden yapılan açıklamada, kadının videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiğini ancak videonun sosyal medyaya bilgisi dışında yüklendiğini söylediği belirtildi.

Kulud isimli manken, mini etekle dolaştığı videosunu sosyal medyada paylaşmış, video Suudi Arabistan'da tartışma yaratmıştı. Bazı kullanıcılar kadına tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise kadını cesaretinden dolayı övmüşlerdi.

Suudi Arabistan polisi ise kadının 'saldırgan bir kıyafet' giydiğini ve kadınla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da kadınların kamusal alanda başlarını örtmeleri ve uzun kollu kıyafetler giymelerini zorunlu kılan katı yasal düzenlemeler bulunuyor.

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