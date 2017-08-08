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Orangutan Chantek
DÜNYA

İşaret dilini kullanabilen orangutan Chantek öldü

ABD'de, işaret dilini kullanabilen ilk maymunlardan Chantek, 39 yaşında hayata veda etti.

08 Ağustos 2017 Salı, 10:37:39 Güncelleme: 10:40:42 AA

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, Chantek'in Kuzey Amerika'daki hayvanat bahçelerinde bulunan en yaşlı orangutanlardan biri olduğu belirtildi.

Chantek'in işaret dilini ilk öğrenen maymunlardan olduğu vurgulanan açıklamada, 39 yaşındaki orangutanın ölüm nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri ise Chantek'i özleyeceklerini söyledi.

Yerkes Ulusal Primat Araştırma Merkezi'nde doğan Chantek, Tennessee eyaletinde Lyn Miles adlı antropolojistle 9 yıl yaşamıştı. Chantek, bu sırada odasını temizlemeyi, alet kullanmayı, yakınlarda bulunan bir restorana gitmeyi öğrenmişti.

Daha sonra Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen Chantek, burada kalp hastalığı tedavisi görüyordu.

  • işaret dili
  • Orangutan
  • Chantek
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