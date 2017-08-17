Barcelona Las Ramblas'taki saldırıyı gerçekleştiren araç, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki zik zak çizerek hızla gitti. Marca gazetesinin iddiasına göre, polis kontrolünden bir kişi beyaz bir Ford Focus'la 10 kilometre kaçtı. Kaçan adam Sant Just Desvern'de bir çatışmada öldü.

Katalan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Arjantin, Venezuela, Belçika, Peru, Romanya, İrlanda, Küba, Yunanistan, Makedonya, İngiltere, Avusturya, Pakistan, Tayvan, Kanada, Ekvator, ABD, Filipinler, Kuveyt ve Çin vatandaşlarından da yaralananlar var.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında, bir Belçikalı ve 3 yaşındaki bir çocuk bulunuyor. ZDF'nin haberine göre saldırıda en az 3 alman vatandaşı hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı. Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.

İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir adlı 28 yaşındaki bir Fas asıllı kişinin fotoğrafını paylaştı.

Barcelona 'da bir minibüs, Turistik bölge La Rambla'da kalabalığın arasına daldı. Barcelona polisi ve Katalan yönetimi resmi olarak, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 15'inin durumu ağır.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Barcelona'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda haber ajansı Amaq, Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini söyledi. Ajans, "Barcelona saldırısını düzenleyen DEAŞ askerleri, koalisyon ülkelerini hedef alarak bu saldırıyı gerçekleştirdi" dedi. ABD liderliğindeki koalisyonu referans gösterdi.

İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir isimli saldırganın fotoğrafını paylaştı. Oukabir'in Facebook hesabında anti semitist paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Fas asıllı 28 yaşındaki Driss Oukabir'in, Barcelona merkezinden yaklaşık 25 km uzaklıktaki bir kasabadaki bir araç kiralama şirketinden beyaz bir minibüs kiraladığı açıklandı.

Polis kaynakları Oukabir'in, Pasifik'te yaşayan yabancılar için verilen kimlik kartı NIE'ye sahip olduğunu söyledi. Öte yandan El Pais, Oukabir'in Katalonya'daki Figueres hapishanesinden 2012 yılında çıktığını yazdı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İspanyol basını, 2 şüphelinin de yakalandığını belirtirken araç şoförünün henüz yakalanmadığı belirtildi.

Katalonya'nın Bölgesel Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona saldırısından sonra iki tutuklama olduğunu söyledi.

ALCANAR SALDIRISIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ Katalan polisi, daha önce bir gaz patlaması olarak bildirilen bir kişinin ölümüne ve birkaç kişinin yaralanmasına neden olan Barcelona'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde Tarragona'daki küçük bir kasaba olan Alcanar'da gerçekleşen patlamayla bugünkü terör olayının birleştirildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur terör saldırısını kınadığı mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost İspanya halkının acısını yürekten paylaştığını ve müttefik İspanya ile bu zor gününde tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kral 6. Felipe'nin şahsında tüm İspanyol halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Bu alçakça terör eylemini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Ve İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Barcelona ile." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: İSPANYA'NIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK: İSPANYA'NIN YANINDAYIZ

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

“Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”





İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Brey, Twitter hesabından vatandaşlara seslenerek önceliğin yaralılara ve güvenlik güçlerine yardım etmek olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Carme Forcadell de sakin olmaya ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymaya davet etti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Katalonya hükümeti, terör saldırısının ardından 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı. Ayrıca şehrin çeşitli bölgelerinde bugün saldırıya ilişkin saygı duruşları olacak.

BARCELONA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA LİDERLERDEN TEPKİ

TÜRK RESTORANINA GİRDİLER İDDİASI

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını iddia etti. Restoranın ismi, Luna de İstanbul. Öte yandan polis "Restoranda rehine yok" açıklamasını yaptı.

LA LİGA'DA SAYGI DURUŞU

La Liga'da yapılan maçlarda Barcelona'daki terör saldırısında ölenler için saygı duruşunda bulunulacak.