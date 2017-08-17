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Barcelona'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 13 ölü, en az 100 yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüs kalabalığın arasına daldı. Saldırıda, 13 kişinin hayatını kaybettiği, en az 100 kişinin yaralandığı belirtildi. Terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

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Barcelona'da bir minibüs, Turistik bölge La Rambla'da kalabalığın arasına daldı. Barcelona polisi ve Katalan yönetimi resmi olarak, 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 15'inin durumu ağır.

Katalonya İç İşleri bakanı Joaquim Forn, ölü sayısını 13 olarak duyurdu.

Polis vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyarırken, Barcelona'da Liceu ve Catalunya metro istasyonları kapatıldı. İspanya basını saldırıda 100 kişinin yaralandığını duyurdu.

İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir adlı 28 yaşındaki bir Fas asıllı kişinin fotoğrafını paylaştı.

1 TÜRK AĞIR YARALANDI

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, Barcelona'yı hedef alan saldırıda bir Türk vatandaşı ağır yaralandı. Erkek olan yaralı Türk vatandaşının isminin ailesine haber verilmeden önce açıklanmayacağı belirtildi.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında, bir Belçikalı ve 3 yaşındaki bir çocuk bulunuyor. ZDF'nin haberine göre saldırıda en az 3 alman vatandaşı hayatını kaybetti.

Katalan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Arjantin, Venezuela, Belçika, Peru, Romanya, İrlanda, Küba, Yunanistan, Makedonya, İngiltere, Avusturya, Pakistan, Tayvan, Kanada, Ekvator, ABD, Filipinler, Kuveyt ve Çin vatandaşlarından da yaralananlar var. 


 
Barcelona Las Ramblas'taki saldırıyı gerçekleştiren araç, bir gazete büfesine çarpana kadar 1 km uzunluğundaki zik zak çizerek hızla gitti. Marca gazetesinin iddiasına göre, polis kontrolünden bir kişi beyaz bir Ford Focus'la 10 kilometre kaçtı. Kaçan adam Sant Just Desvern'de bir çatışmada öldü.

İspanyol basınının haberine göre, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İspanya'nın kuzey batısında yer alan Galicia'da yapacağı tatili iptal ederek Madrid'e döndü.

SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜSTLENDİ

Barcelona'daki terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda haber ajansı Amaq, Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini söyledi. Ajans, "Barcelona saldırısını düzenleyen DEAŞ askerleri, koalisyon ülkelerini hedef alarak bu saldırıyı gerçekleştirdi" dedi. ABD liderliğindeki koalisyonu referans gösterdi.

İspanya medyası Barcelona'daki saldırı ile ilgili Driss Oukabir isimli saldırganın fotoğrafını paylaştı. Oukabir'in Facebook hesabında anti semitist paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Fas asıllı 28 yaşındaki Driss Oukabir'in, Barcelona merkezinden yaklaşık 25 km uzaklıktaki bir kasabadaki bir araç kiralama şirketinden beyaz bir minibüs kiraladığı açıklandı.

Polis kaynakları Oukabir'in, Pasifik'te yaşayan yabancılar için verilen kimlik kartı NIE'ye sahip olduğunu söyledi. Öte yandan El Pais, Oukabir'in Katalonya'daki Figueres hapishanesinden 2012 yılında çıktığını yazdı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İspanyol basını, 2 şüphelinin de yakalandığını belirtirken araç şoförünün henüz yakalanmadığı belirtildi.

Katalonya'nın Bölgesel Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona saldırısından sonra iki tutuklama olduğunu söyledi.

ALCANAR SALDIRISIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ Katalan polisi, daha önce bir gaz patlaması olarak bildirilen bir kişinin ölümüne ve birkaç kişinin yaralanmasına neden olan Barcelona'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde Tarragona'daki küçük bir kasaba olan Alcanar'da gerçekleşen patlamayla bugünkü terör olayının birleştirildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili olarak İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur terör saldırısını kınadığı mesajında, olayda çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha gözler önüne seren ve sadece İspanya’ya değil, tüm insanlığın ortak değerlerine yöneltilmiş olan bu saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost İspanya halkının acısını yürekten paylaştığını ve müttefik İspanya ile bu zor gününde tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
Kral 6. Felipe'nin şahsında tüm İspanyol halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralılara acil şifalar dilediği kaydedildi.

 

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Bu alçakça terör eylemini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Ve İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Barcelona ile." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: İSPANYA'NIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, "Dost İspanya halkının acısını yürekten paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede, dostumuz ve müttefikimiz İspanya ile iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK: İSPANYA'NIN YANINDAYIZ



Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, "Barselona'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör belası karşısında İspanya halkının ve hükümetinin her zaman yanındayız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

“Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”

İSPANYA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Brey, Twitter hesabından vatandaşlara seslenerek önceliğin yaralılara ve güvenlik güçlerine yardım etmek olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Carme Forcadell de sakin olmaya ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymaya davet etti.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ 

Katalonya hükümeti, terör saldırısının ardından 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıkladı. Ayrıca şehrin çeşitli bölgelerinde bugün saldırıya ilişkin saygı duruşları olacak. 

BARCELONA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA LİDERLERDEN TEPKİ

TÜRK RESTORANINA GİRDİLER İDDİASI

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını iddia etti. Restoranın ismiLuna de İstanbul. Öte yandan polis "Restoranda rehine yok" açıklamasını yaptı. 

LA LİGA'DA SAYGI DURUŞU 

La Liga'da yapılan maçlarda Barcelona'daki terör saldırısında ölenler için saygı duruşunda bulunulacak.

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Misafir - 59 dakika önce - Cevapla
3 1 +2 Birgün gelecek, öldürmediği her terörist için Esad'a küfür edeceksiniz.
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 yazik yaa cok kotu olmus...bir de yurtdisindaki Turk lokantalarinin suçu ne yaaa... barcelona zaten turist istemiyo artik musluman turist almaz
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 yazik yaa cok kotu olmus...bir de yurtdisindaki Turk lokantalarinin suçu ne yaaa... barcelona zaten turist istemiyo artik musluman turist almaz
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 Brüksel'den yapılan açıklamaya göre Suriye ve Irak'tan 3.000 savaşçı geri dönmüş. Yakında Avrupa kaynayacak.
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
3 0 +3 ya bu ispanyollarin da istihbarati ile polisi iyi calismiyo galiba.tipki fransizlarin.ingilizlerin.almanlarin.amerikalilarin.belcikalilarin oldugu gibi.burada teror olunca canla basla calisan gorevlilerimize sallayan bi grup var ya .lafim onlara.ispanyanin basi sagolsun
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 bu kadar büyütmebize gerek yok... bizde 3 günde bir 13 şehit oluyodur zaten... Kimse bu kadar önemsemiyor değil mi?!!!!
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Keşke bu terrörlerde bitsede rahat nefes ala bilsek
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
12 0 +12 ispanyollara geçmiş olsun, avrupalılardan farklı medeniyet onlar.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
15 0 +15 DEAŞ i kim ve hangi millet veya hangi liderler ortaya cikardiysa muhakkak cezası kesilmeli
Misafir - 58 dakika önce - Cevapla
0 0 0 lacivert mi?
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
21 3 +18 obama ve hilary nin kurduğu örgüt. ben bir müslüman olarak bir çiçeğe bile kıyıp koparamıyorum. bunların amacı müslümanları karalamaya çalışmak..islamofobiyi yaymaya çalışmak..
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Yine musluman :)
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 endişe verici türk vatandaşlarımız kesinlikle gitmemeli
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 0 0 gulme komsuna gelir basina diye bosa suylememis atalarimiz.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
15 0 +15 ispanyollar hosgorulu demokrat ve cok tatli insanlar.allah yardimcilari olsun olenlere rahmet yaralilara sifa dilerim. terorun her turlusune lanet olsun.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 Işıklar içinde uyusunlar fln de. Rahmet baska dinin soylemi.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
6 3 +3 ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR.. türkiyenin başına gelen o kadar terör olaylarında tüm dünya eleştiri yaptı kendi halkını korudu bakın ispanyanın başınada geldi demekki bir tek terör ülkesi biz değiliz dünyanın heryerinde terör var bu terörü besleyen akbabalar belli neden başını kesmiyorlar bu ölen masum insanların günahı ne !!! ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN ..
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
3 0 +3 allah olumsuz yorum yapanlar dahil herkese akıl fikir versin!!!
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
18 0 +18 Hatay da şehidimiz var.Ruhu şad olsun
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
15 0 +15 Arkadasin biri asiri dincilere viZe verilmesin yazmis. Arkadas sen resime baktinmi? Hic asiri dinciye benZiyormu adam? Bunun dincilikle alakasi yok. Asil dini imani olmayan böyle eylem yapar. Allah katinda gunahini bilse yapmaz. Ama iste gelde millete anlat.. böyle musluman olmaz olsun! Benim dinime leke suren teröristler
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
0 3 -3 Dine inanan birisi her türlü şeye de inana bilme potansiyeline sahipdir.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Butun terör örgütlerinin Allah belasini versin, onlari destekleyenlerinde versin, lanet herifler.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Bu şerefsiz dinden imandan yoksun hainler yurtdışında Türk lokantalarını hedef alıyor ülkemizde cirit atıyorlar daha ağır tedbirler uygulanmalı
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Ya şu teröristlere sormak istiyorum. Ne oldu şimdi? Kaybettiklerini tartışmıyorum bile, ne kazandılar ne oldu şimdi.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Avrupa'nın içinde TÜrkiyeye herZaman destek olan İspanyadır. Kınıyoruz
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 Allah rahmet eylesin. Hepimiz Barcelona'lıyız diycem de yerlileri yabancılar artık gelmesin diye gösteri düzenliyordu. Aşağısı sakal yukarısı bıyık
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 0 +3 eger bu saldırıların arkasında avrupa veya abd yoksa bende hıcbısey bılmıyorum.daes denen kopegı kım yarattı? tıpık ingiliz ve abd planının parcaları.. hedefı belırle/hedefı ıcınde karıstır/yenı bır orgut vs ortaya cıkar gostrmelk avrupa dusmanlıgı yaptır enayı uye kazan paranında sayesınde sonra gıt orayı bombalama bıtır kendı ıktıdarını kur.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 şeytan budur başka açıklaması yok. saf kötülük. cehenneme kombine.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.terörün her türlüsüne lanet olsun!!!bu arada kılıçdaroğlu 'nun ispanya da can ve mal güvenliği yok demesini bekliyoruz.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 0 +3 İspanyollar türk düşmanı değil aksine türkleri severler
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 0 0 ülkemizde senelerdir binlerce insan öldü hemde kim öldürdü bu batılı devletlerin kurdukları ve finans, silah verdikleri örğütler.şimde terör örğütleri kurdukları ülkelere zarar vermeye başladı.ölenler için hiçde üzülmem çünkü onlar bizim insanlarımıza üzülüyorlarmı.sonra deaş kim kurdu kendimi kuruldu tabiki ABD nin bir ürünü.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 0 0 ypg yi cici gosterecekler iste deasla savasiyirkar
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 0 0 onlar nasil bizde olunca saldiriyi kiniyorsa bizde o samimiyetle kiniyoruz
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Demek ki neymiş? İspanya'da yeteri kadar islam düşmanlığı, siyonist seviciliği yapılmıyormuş... cezası da bu. Çok geçmiş olsun, İspanya...
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
42 39 +3 Endişeyle izliyoruz felan diyenler hangi Avrupa ülkesi Türkiye'de terör saldırısı gerçekleşince böyle konuştu. Ya da İspanya aleyhimizde ne zaman açıklama yaptı bence bu tür olaylara insanca yaklaşmalı
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 0 0 Çok üzüldüm,İspanyollar terörden çok çekmiş bir millet
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kim olursa olsun ispanyol halkının yanındayız sevgiler
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Dünyanın her tarafından topladıkları kiralık katillerle kurdukları İşid terör örgütünü kullanarak Müslümanları zan altında bırakmaya çalışan Terör devletleri yaktıkları ateşte yanar inşallah.
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
0 0 0 hıristiyan terörizminin önüne geçilmelidir.
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
66 12 +54 ispanyol halkının yanındayız
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
117 3 +114 Terör örğütlerini besleyen onları kullanan hangi ülkeler var işe Allah onları helak etsin
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
60 0 +60 Türkiye Cumhuriyeti insanları seven bir devlettir. Masum insanların sebepsizce ölmesi biz Türk halkını ancak ve ancak derinden yaralar. İspanya Türkiye'ye karşı en azından samimi olan bir ülkedir. Geçmiş olsun.
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
9 3 +6 amerikanın bu işte parmağı varrrrrr
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
18 0 +18 Yaradılanı Yaratandan ötürü sevelim!!
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
6 0 +6 basbaya terör işte sizin terör anlayışınız ne
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
3 45 -42 terörle alakası yok
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
0 0 0 insanlari oldurmek teror sucudur
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 radikal hristiyan terörü bu yapanlar kendileri müslümanlara iftira ediyorlar bizler kınayıcının kınamasından korkmayız.
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
12 12 0 Bazı küresel güçler İdlib'i bombalayıp teröristlere vermek için bahane arıyorlar siz de burada endişeliyiz diye dalga geçin. Üstelik Türk restoranını da rehin almışlar.
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
45 24 +21 hıristiyanist terör örgütlerinin faaliyetlerinden endişeliyiz.
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
6 12 -6 hıristiyanist ne demek
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
24 3 +21 baktılar Turkiye etkilenmiyo avrupaya sicradilar
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
3 12 -9 Sansa bak gecen hafta ordaydim hatta o restauranttan yemekte yedim sahibi suratsiz
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
12 6 +6 Terörü destekleyenlerde payını alacak terörden,avrupa terörün ' hamiliğine devam etsin
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
30 0 +30 Kahrolsun terorizm. Birakin artik insanlari huzur verin
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
21 3 +18 radikal dincilere kesinlikle vize verilmemeli! ispanyollar melek gibi insanlar alah masumlari korusun gercekten guzelim ulkeleri nehale getirdiler.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 evet şu radikal hristiyanlardan nedir şu 100 senedir çektiği masum halkların bıktık şu radikallerden.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 adamin neresi radikal. Kumsalda bikinilerin yaninda fotoraf yüklemis. Bunlara eroin veriyorlar galiba... Yoksa nasil bir piskolojik problemde insan böyle birsey yapabilir...
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
3 27 -24 Türkiye'mize güvenilir ülke değil deyip ilan edenler oralarada gitmesin hep bize mi olcak bu saldırılar oralarda azıcık sarsılsın
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
18 9 +9 Terör Avrupa'da artık rutin bir olay , terörle yaşamaya alışmalılar.
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
12 9 +3 insan değilsiniz aksi yorum yapanlar.
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kime yarar kardeşim bu iş . Ona bakacaksın referandum yapacaklardı katalanlar?
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Önce Burkina Faso'da Türk lokantası şimdi de Barcelona'da Türk lokantası ... Hayırdır inşallah ...
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Turkler yemek ve restoran konusunda dünyanın her yerindeler ve gerçekten iyiler,çoğunluktalar bu yüzden
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Milletin canı sıkılıyo işte önüne gelen eylem yapıyo dünyanın gidişatı hiç iyi değil
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Endişeliyiz
Misafir - 15 saat önce - Cevapla
0 3 -3 Ayip Ayip !
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 endişeliyiz endişelenmenin nesi ayip
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Tehlikeli ölke listesine alalım
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
6 9 -3 Hiristiyan terör
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
3 6 -3 abd de niye olmuyor bu olaylar abd nin beslediyi pyd bize savas ilan etti beter olsun abd ve diyerleri ne mutlu türküm diyene
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Türk restoranı deniyor doğru mu?
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
0 0 0 Fuar var arkadaş mecbur gidicez
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
36 6 +30 avrupadaki gelişmelerden endişeliyiz.
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
48 12 +36 ispanyaya gitmeyin
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
12 6 +6 sen hayatinda bir yere gittin mi?
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
9 3 +6 :D harbi sen şehirden çıktınmı
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
6 3 +3 köyünden başka yer gördün mü ?
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
24 6 +18 Endişeyle takip ediyoruz
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Insallah insan olmez, allah yardim etsin insallah
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
21 27 -6 Hukumetimiz Turk vatandaslarina Ispanya'ya gitmeyin cagrisi yapsin
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
18 15 +3 endişeyle izliyoruzzzzzzz
Misafir - 17 saat önce - Cevapla
21 0 +21 Allah yardımcıları olsun
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
9 9 0 Amerika bir oraya bir buraya saldırıyor
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
12 0 +12 bu da mmoda oldu artık
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Cok oluyor bu tarz suikastler
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Ohal ilan edilsin
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Allah acil şifalar versin yaralananlara, yalnız terör uzayda da olsan buluyor işte görüyoruz.
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
9 9 0 Besle kargayı oysun gözünü
Misafir - 18 saat önce - Cevapla
6 0 +6 yine mi
Misafir - 16 saat önce - Cevapla
6 3 +3 edişeliyiz