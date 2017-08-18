Mindanao bölgesindeki Datu Salibo kenti Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Augustin Tello, MİKC mensuplarının kentte bomba yerleştirmeye çalışan BİÖS direnişçileriyle çatışmaya girdiklerini belirtti.

Tello, çatışmada 5 MİCK üyesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao'ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla bölgeye kalıcı barış getirmesi öngörülen Bangsamoro Temel Yasası'nın nihai taslağı geçen yıl eylülde Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu.

Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı. Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan BİÖS, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan MİKC ayrı hareket ediyor ve barış sürecini baltalamayı amaçlıyor.

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