Beyaz Saray içerisindeki soğuk savaşın son kurbanı Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon oldu. ABD Başkanı Cumartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamayla Bannon'a teşekkür ederek yolların ayrıldığını duyurmuştu.

ABD'deki aşırı sağcı 'Alt-Righ' hareketinin lideri olarak görülen Bannon'la yolların ayrılma kararı, Charlottesville kentinde yaşanan olaylar ve Trump'a yöneltilen 'ırkçılık' eleştirilerinin ardından geldi. Ancak Steve Bannon'ın uzun süredir Beyaz Saray içerisindeki bazı isimlerle ters düştüğü iddiaları ABD medyasında sık sık yer alıyordu.

Trump yönetimindeki milliyetçi kanadın temsilcisi olarak görülen Bannon, Beyaz Saray'daki görevinin ardından eski işine döndü. Aşırı sağcı 'Alt-Right' hareketinin yayın organı Breitbart News'deki yayın yönetmenliği görevine yeniden döndüğünü açıklayan Bannon, Weekley Standart'a verdiği röportajda da sert ifadeler kullandı.

"Artık serbestim. Silahlarımı yeniden elime aldım." diyen Bannon, "Birileri bana 'Barbar Bannon' diyor. Kesinlikle muhalefeti ezeceğim. Şüphe yok. Breitbart'ta bir makine inşaa ettim. Ve şimdi geri dönüyorum. Ne bildiğimi biliyorum, bu makineyi ateşleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Bloomberg Businessweek'e de bir röportaj veren Bannon, "Herhangi bir karışıklık varsa, açıklamama izin verin. Beyaz Saray'dan ayrılıyorum ve Senato'daki, medyadaki ve iş dünyasındaki Trump karşıtlarına karşı savaşa gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimindeki 'küreselleşmecileri' tehdit olarak gördüğünü belirten Bannon, Beyaz Saray'ın en çok eleştirilen isimlerinden biriydi. Bannon, Ulusal Ekonomi Konseyi başkanı Gary Cohn ve Ulusal Güvenlik Danışmanı HR McMaster ile ticaret, göç ve dış politikalar nedeniyle ters düşmüştü. Steve Bannon'ın, Trump ailesi üyelerinden Ivanka Trump ve Jared Kushner ile de çekişme yaşadığı iddia ediliyordu.