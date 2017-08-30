Lavrov'dan Körfez krizinde uzlaşma çağrısı

Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha’daki görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Katar arasında enerji, petrol ve yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması konusunda iki ülkenin de hemfikir olduğuna işaret eden Lavrov, “Libya, Suriye ve Irak’taki krizlerde de çözümün tüm etnik gruplar arasındaki diyaloğun arttırılmasıyla sağlanabileceği konusunda aynı fikirdeyiz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki gerginliğin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Krizin tarafları arasında uzlaşma yoluyla çözüm bulunmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Al Sani de bu konuda Rusya’nın çabalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Krizin çözümünde Kuveyt’in girişimlerine destek olunması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Suriye meselesinde de değerlendirmelerde bulunan Al Sani, şöyle konuştu:

“Katar olarak Cenevre görüşmeleri doğrultusunda Suriye’de siyasi geçiş sürecini destekliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye’de gerilimi azaltacak ve istikrarı artıracak tüm gayretlere destek vermeye hazırız.”