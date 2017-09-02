Myanmar’da 30 güvenlik noktasına saldırı düzenlediği iddiasıyla başlayan Arakan (Rohingya) Müslümanlarına uygulanan katliamdaki bilançonun, hükümet yetkililerinin söylediği rakamın çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Myanmar’ın Nobel Barış Ödülü bulunan lideri Ang San Su Çi, Arakanlı Müslümanların öldürüldüğü, işkence gördüğü yönündeki iddiaları defalarca reddetmiş, ölü sayısını da 20 civarı olarak açıklamıştı.
Arakan’da 25 Ağustos’ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonların Müslümanlara yönelik katliamlara dönüştüğü belirtilmişti. Myanmar yönetimi dünyadan tecrit ettiği bölgelere giriş-çıkışlara izin vermediği için ölen sivillerin sayısına ilişkin kesin tespitler yapılamıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ise yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son 1 haftadır süren katliamda ölü sayısının aslında 400 olduğunu tespit etti. Avrupa Rohingya Konseyi Sözcüsü Dr. Anita Schug, hafta başında bölgede en az 3 bin kişinin öldüğünü ifade etmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise bölgeden gelen uydu fotoğraflarında en az 10 bölgeden dumanlar yükseldiğini açıkladı. Böylece katliam resmen belgelendi.
ROKETATARLI SALDIRI
Bu arada BM, Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde şiddetten kaçan sivillerin üzerine roketatar saldırısı düzenlendiğini, 27 binden fazla Arakanlı Müslüman’ın (Rohingya) Bangladeş’e giriş yaptığını ve 20 binden fazla kişinin ise sınırda bekletildiğini duyurdu. BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, ülkede askerlerin ayrım gözetmeksizin Arakanlı Müslümanları öldürdüğü ya da yaraladığını dile getirerek “Myanmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanlara roketatarlı saldırı düzenlendiğine dair birkaç güvenilir kaynaklardan bilgi geldi. Bölgede gittikçe kötüye giden şiddet çemberi büyük bir endişe oluşturuyor ve bu durumun acil olarak sonlandırılması gerekir” değerlendirmesinde bulundu. Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanların tahliye edilmesine yardım etme çağrısı yapan Lee, “Yetkililer, şiddetten etkilenen bölgelerde yaşayan sivillerin daha güvenli bölgelere tahliyesinde yardımcı olurken Arakanlı Müslümanlara ise yardımcı olmuyor” ifadesini kullandı.
- Myanmar
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