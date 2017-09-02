Kenya'da lise yatakhanesinde yangın: 7 ölü

Kenya Eğitim Bakanı Fred Matiangi, başkent Nairobi'deki Moi Kız Lisesi'nin yatakhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.

Yangında 7 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Matiangi, yangının nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturma dolayısıyla okulun iki hafta kapalı kalacağını ifade etti.

Ülkede 2001 yılında da bir lisesinin yurdunda yaşanan yangın sırasında 67 öğrenci yaşamını yitirmişti.

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