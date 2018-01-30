Japonya’nın başkenti Tokyo’da dünyanın ilk dijital müzesi açıldı. Mori Building tarafından 10 bin metrekare alanda açılan müzede sadece 3 boyutlu dijital görüntüleri hazırlanmış video sanat eserleri sergileniyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre TeamLab adlı 15 yıldır dijital video çalışmaları yapan grubun küratörlüğünü üstlendiği sergi, yaz aylarına kadar devam edecek.

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