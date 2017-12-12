e-Devlet yeni özellikler eklenen 5 yeni hizmetle kullanıma sunuldu. Yeni özellikler eklenen Sağlıktan ekonomiye pek çok alandaki hizmetler, herkes tarafından kullanılabiliyor. Kısa süre önce e-Devlet kullanıcılarına gönderilen maille birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, Sağlık Bakanlığının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve Gelir İdaresi Başkanlığının yeni servisleri kullanıma sunuldu.

E-DEVLET HİZMETLERİ - YENİ

Kullanıma sunulan 5 servisten ilki Orman ve Su İşleri Bakanlığına personel alımlarıyla ilgili. RTÜK olarak kısaltılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Şikayet ve Beğeni Bildirimi hizmetini devreye alırken Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama hizmetini devreye aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise Sahibi/ortağı/yetkilisi olunan şirketlerin sorgulanabileceği hizmetini devreye aldı. Gelir İdare Başkanlığı tarafından ise banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz işlemlerinin sorgulanabilmesi sağlandı.

Aşağıdaki linkler üzerinden servislere erişebilirsiniz;

1- Personel Alımına İlişkin İş Başvurusu , Orman ve Su İşleri Bakanlığı

2 – Şikayet ve Beğeni Bildirimi , Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

3 – Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama, Sağlık Bakanlığı

4 – Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

5 – Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka) , Gelir İdaresi Başkanlığı

E-DEVLET MAAŞ BODROSU SORGULAMA

e-Devlet'te en çok yapılan işlemlerden biri de maaş bodrosu sorgulama. e-Devlet üzerinden maaş bordrosunu sorgulamak isteyen vatandaşlar konuyla alakalı bilgileri araştırmaya devam ediyorlar. Her ayın 14'ünde memur maaşlarının bordroları yatırılıyor ve böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri kolayca takip edebiliyorlar. Peki, e-Devlet maaş bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

E-BORDRO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin. Sisteme girdikten sonra e-Hizmetlerden ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer almaktadır. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebileceksiniz.

E-DEVLET NEDİR? E-DEVLET GİRİŞİ

Turksat tarafından yönetilen e-Devlet, 2008 yılında Başbakanlık yönetiminde Turksat tarafından geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştu.

Vatandaşların internet üzerinden güvenli ve hızlı şekilde resmi işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan sisteme PTT‘den alınacak şifreyle, e-imza, mobil imza veya T.C. Kimlik Kartıyla giriş yapabilmek mümkün. Vatandaşlar internette e-Devlet Kapısına www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılır.

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