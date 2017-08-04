25 ABD şirketi 64 milyar dolar kar etti

ABD’li 25 büyük şirket, 2017’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 35.9, gelirini ise yüzde 7.5 artırdı.

Gelen bilgilere göre, söz konusu şirketlerin toplam net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 35.9 artışla 64.4 milyar dolara ulaştı.

Bu şirketler geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam 47.39 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Söz konusu 25 firmanın geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam 474.42 milyar dolar olan geliri de bu yılın aynı döneminde yüzde 7.5 yükselerek 509.83 milyar dolara çıktı.

ABD’nin teknoloji sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların net kâr ve gelirleri de bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Örneğin Apple, Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre 45.4 milyar dolar satış geliri ve 8.72 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Microsoft ise 24.7 milyar dolar gelir ve 7 milyar dolar kâr bildiriminde bulunmuştu.

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