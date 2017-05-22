iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 hakkında her şey

NİSAN - iPHONE 7s SÖYLENTİLERİ
iPhone 7'nin güncellenerek iPhone 7s olması bekleniyor. Tasarımda fark edeceğimiz değişiklik, metal gövde yerine kavisli cam sırt olacak. Parmak izi okuyucunun da arka kısımda olacağı düşünülüyor.
Ekranın LCD yerine OLED olması, ilk söylenti. iPhone'un ekran üreticilerinden biri olan Sharp'ın başkanı dahi OLED ekran olacağını söyledi.
5 inç olması beklenen ekranın çözünürlüğü ise 1440x2560. Ekrana belirli oranda bastırarak farklı kısayollar çalıştırabilen 3D Touch özelliği de geliştirilecek.
Ekranın iPad Pro 9.7'deki True Tone adlı bir teknoloji ile ortam aydınlatmasına göre renklerini ayarlayabilecğei de iddialar arasında.
Arka kameranın tek olması bekleniyor. Kameranın çözünürlüğünde artış olma ihtimali çok yüksek değil ama optik görüntü sabitleme özelliği beklentiler arasında.