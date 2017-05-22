iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 hakkında her şey

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Ayrıca kameralar hakkında da bilgi sahibi olmak mümkün. İki büyük modelde çift kamera olacağı söylentisi, bu fotoğrafla yineleniyor. iPhone 8 olduğu düşünülen cihazdaki dikey yerleşim ise artırılmış gerçeklik için kullanılabileceğini akla getiriyor. Böylece iPhone'un çektiği görüntülerin üzerine bilgi ya da başka görüntüler bindirilebilecek.