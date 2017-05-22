TEKNOLOJİ

iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 hakkında her şey

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:08:21 HABERTURK.COM

Apple'ın eylülde tanıtacağı iPhone 7s, iPhone 7s Plus, iPhone 8 hakkındaki söylentiler, sızıntılar, teknik özellikleri, fotoğrafları ve fiyatını tek bir yerde derledik. Burada her ay çıkan yeni sızıntıları görebileceksiniz

  • 1 iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 hakkında her şey
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    NİSAN - iPHONE 7s SÖYLENTİLERİ

    iPhone 7'nin güncellenerek iPhone 7s olması bekleniyor. Tasarımda fark edeceğimiz değişiklik, metal gövde yerine kavisli cam sırt olacak. Parmak izi okuyucunun da arka kısımda olacağı düşünülüyor.

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    Ekranın LCD yerine OLED olması, ilk söylenti. iPhone'un ekran üreticilerinden biri olan Sharp'ın başkanı dahi OLED ekran olacağını söyledi. 

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    5 inç olması beklenen ekranın çözünürlüğü ise 1440x2560. Ekrana belirli oranda bastırarak farklı kısayollar çalıştırabilen 3D Touch özelliği de geliştirilecek.

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    Ekranın iPad Pro 9.7'deki True Tone adlı bir teknoloji ile ortam aydınlatmasına göre renklerini ayarlayabilecğei de iddialar arasında.

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    Arka kameranın tek olması bekleniyor. Kameranın çözünürlüğünde artış olma ihtimali çok yüksek değil ama optik görüntü sabitleme özelliği beklentiler arasında.

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