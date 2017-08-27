Dünya Kasım ayında 15 gün karanlıkta mı kalacak?

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da gerçekleşen güneş tutulması ile tüm dünyada Amerika kıtası boyunca izlenen bu gökyüzü olayı konuşulmuştu. 21 Ağustos’ta gerçekleşen güneş tutulması tarihin en çok konuşulan, tweet atılan, fotoğraflanan ve videoya kaydedilen gökyüzü olayı oldu.

Kimilerine göre yeni kötü olayların habercisi olan son güneş tutulması gökbilimcilere göre yeni teknolojilerle yeni deneyimlerin izlenmesi olarak kayıtlara geçti. Daha güneş tutulmasının üzerinden 1 hafta bile geçmeden bu kez yeni bir gökyüzü olayı gerek dünyada gerekse ülkemizde “bazı” basın-yayın organlarını meşgul eder hale geldi.

Bu haberi siz de kuzeniniz, amcanız, teyzeniz veya bir arkadaşınızın sosyal medya hesabında görmüş ve okumuş bile olabilirsiniz. “Dünya, Kasım ayında 15 günlük karanlığa boğulacak” haberinden bahsediyorum. Düşününce ne kadar kaotik bir durumun bizleri beklediğini kısa bir düşünce mülahazasıyla gözlerimizin önüne getirebiliyoruz. Dilerseniz bahsini ettiğimiz haberi bölümlere ayrılmış haliyle şöyle bir hatırlayalım, içimiz bir kararsın;

'DÜNYA KASIM AYINDA 15 GÜN KARANLIK OLACAK' Dünya'nın gelecek aylar ve yıllarda başına gelebilecek değişimlerle alakalı birçok rapor bulunmakta ancak bu tahminlerden çok azının başarıya ulaşması dolayısıyla internette okuduğumuz her şeye sorgulayarak yaklaşıyoruz. Bu sefer NASA , son zamanlarda internette dolanan Dünya'nın 2017 yılının Kasım ayında, ayın 15'inde başlayıp 29'una kadar sürecek olan komple bir karanlığa maruz kalacağı iddialarını doğruladı. NASA bu garip olayın yaşanabileceğini bildiklerini ancak tam olarak ne zamana denk geleceğini daha önceleri bilmediklerini bildirdi. Daha detaylı bir incelemeyle birlikte NASA astronomlarından gelen bilgiye göre fenomenin 15 Kasım'da gece 3:00 sularında başlayıp 30 Kasım 16:45 saati civarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Haberin ilk bölümüne bakıldığında her şey gayet resmî görünüyor. Dünya 15 gün boyunca karanlığa boğulacak ve bu konuda dünyada bilinen en yetkin kurum NASA beklenen bu yarı kıyamet senaryosunun önceden zamanını bilmiyordu ve astronomlardan(!) gelen bilgiyle birden durumun farkına vardılar ve beklenen gökyüzü olayını doğruladılar. Nasıl doğruladılar peki? Bakalım sonra neler olmuş;

Uzmanlara göre bu "karartma" Jüpiter ve Venüs arasındaki bir astoromik olaydan dolayı gerçekleşecek. Hatta NASA'nın başındaki isim olan Charles Bolden'den Beyaz Saray'daki yetkililere garip olay hakkında bilgi vermek için yazılan 1000 sayfayı aşkın detaylı bir doküman bile bulunmakta. Rapora göre bu özel periyot sürecinde Jüpiter ve Venüs birbirlerine yaklaşacak ve birbirlerinden yalnızca 1 derecelik bir açıyla ayrı duracaklar. Venüs, Jüpiter'in güneybatısına geçiş yapacak ve Jüpiter'den 10 kat daha parlak bir duruma gelecek. Venüs'ün parlak ışığı Jüpiter'de bir reaksiyona sebep olacak ve gaz devinin uzaya inanılmaz boyutlarda hidrojen salması bekleniyor. Bu reaksiyon sonucu salınan gazların 15 Kasım günü gece 2:50 sularında Güneş ile temasta bulunması bekleniyor. Hidrojenin Güneş ile buluşmasıyla birlikte Güneş yüzeyinde devasa bir patlama gerçekleşecek ve yıldızın ısısını 9 bin derecenin üstüne taşıyacak. Bu olay o kadar büyük bir ısı açığa çıkartacak ki Güneş'in rengi mavimsi tonlarda bir renge dönüşecek. Güneş'in bu olayın ardından eski ısısına ve rengine kavuşması için en azından 14 günlük bir süreye ihtiyaç duyacağı belirtilen bilgiler arasında.

NASA ONAYLADI: GÜNEŞ TÜPGAZ GİBİ YANACAK!

Haberin kalan kısmı da görüldüğü üzere ilk kısımları kadar fantastik. Elbette gerçekle yakından uzaktan ilgisi yok. Hatta NASA’nın başındaki isim Charles Bolden değil. Ama öyleydi.

Bu yılın başında görevini devretti. Peki bu haberde neden bugün NASA’nın başında olan Robert M. Lightfoot Jr. tercih edilmedi?

Çünkü bu sahte haber ilk olarak 2 yıl önce yayınlanmıştı. Dönemin NASA yöneticisi de bugün bu haberde kullanılan Bolden idi. Yurtdışındaki Newswatch33 adlı “sahte haber” sitesinde “NASA onayladı, Kasım 2015’te Dünya 15 gün karanlıkta kalacak” şeklinde yayınlanan haber 2 yıldır Kasım ayında gündeme geliyor.

2 YILDIR ZOKAYI YUTANLAR VAR

Gerçek olmadığı halde bir haber nasıl 2 yıldır dikkat çeker ve nasıl teyit edilmeden bu kadar yayılır? Yıllar önce ATV ekranlarında eğlence amaçlı yapılan ŞOK adlı program bize bu konuda güzel bir örnek oluşturabilir. Şok, 1994-1999 yılları arası Korcan Karar tarafından sunulan mizah ve magazin programıydı.

Mizah amaçlı çekilmesine karşın programda yayınlanan İstanbul’daki kanalizasyonlarda dolaşan devasa yılanların kurbanlarını klozetlerden çıkarak yakalaması haberi gerçek zannedilmiş ve o yıllarda çok sayıda insan bunu kulaktan kulağa aktarmış ve tuvaletler korku tüneline dönmüştü. Programı mizah programı olarak izleyenler için ise eğlencelik bir içerik olarak kalmıştı.

TV’de gördüğümüz her şeyin doğru olmasının beklendiği bir dönemdi diye düşünebilir miyiz? Bugün bu soruya hayır cevabını rahatlıkla verebiliriz. Medya okur-yazarlığının 90’larda neyse bugün de böyle olduğunu bu haberle teyit etmiş olabiliriz. Zira yukarıda geçen haber dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hatırı sayılır bir kitleye ulaştı.

İLK KIYAMET 21 ARALIK 2012'TE PAS GEÇTİ

Yakın geçmişte Maya kehanetiyle dünyanın sonunu beklediğimiz 21 Aralık gününü hatırlar mısınız? 2012 yılının Aralık ayının üçüncü Cuma gününde ülkemizin nadide köylerinden Güzelce ve Şirince’ye gidenler olmuştu. Çünkü kehanete göre kıyametten etkilenmeyeceklerdi. Elbette giden herkesin amacı kurtulmak değildi ama konunun o noktaya gelmesi, bugün de benzerini yaşadığımız durumun değişmediğinin bir göstergesi olarak ele alınabilir.

Bu kehaneti bir virüse bağlayacak olsaydık, bugün dünyayı 15 gün karanlığa boğacak gökyüzü olayını değil, Çernobil’den bu yana yaşanan en büyük siber saldırı olaylarından birini yaşıyor olabilirdik. Bu tip haberlere bu kadar kolay inanmamak, paylaşmamak ve kabullenmemek gerekir ancak sosyal medyada dolaşırken buna neredeyse zaman kalmıyor. Ve bizler ilginç başlıklara-bağlantılara çok kolay tıklıyoruz.

YENİ KIYAMET SENARYOSU 2017 KASIM'DA GÖSTERİMDE

Bu Zaytung tarzı haberi ilk olarak yapan yabancı sitenin 2015 tarihli gırgırının haberleştirilmesinden daha kötüsü bazı başka yayın organlarının yapılan haberi birebir kopyalayıp kendi sitesine yapıştırmasıdır. Neyse, hasılı kelam Kasım ayında Güneş, Venüs-Uranüs her ne gezegense ondan etkilenip maviye dönüp pörtlemeyecek. Böyle olursa da yalandan NASA onayladığı ve haber yapıldığı için olmayacağına emin olabilirsiniz.

Ama bakarsınız 1987’de bayramın 2.günü doğan sakallı bebek haberindeki o bebek 30 yaşında kehaneti tamamlamak ve “kıyamet bu kez gerçekten kopacak!” demek üzere karşımıza belki de Gulyabani ile çıkabilir(!) (Buna kimse inanmaz demeyin:)

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