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Turizmde yeni strateji: "Sahada destinasyon odaklı tanıtım"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye turist gönderen ülkelerde oluşan güvenlik kaygısını aşmak için strateji değiştirdi. Bu yıl Türkiye’nin geneli yerine destinasyon tanıtımı yapılacak

04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:13:00 Güncelleme: 01:35:07

Zor geçen 2016 yılı turizmde strateji değişikliği getirdi. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı üst üste 16’ncı ayda da gerilerken Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye turist gönderen ülkelerde oluşan güvenlik kaygısını aşmak için strateji değişikliği yaptı. Buna göre Türkiye’nin geneli yerine destinasyon tanıtımı yapılacak. Bakanlık yetkilileri, “Antalya ise Antalya, Bodrum ise Bodrum, Kapadokya ise Kapadokya... Pazarlara göre doğrudan destinasyonlarımızı tanıtacağız. O bölgenin güzelliklerini, ortamını anlatıp ürünlerini tanıtmaya odaklanacağız” dedi.

‘SEFERBERLİK SÜRECEK’

Yetkililer, Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı temsilciliklerinde çalışan personelin, yurtdışındaki partnerleriyle sahaya ineceğini, turistlerin güvenlik kaygısını sahada gidermeye çalışacağını söyledi. 2017’de daha fazla turistin Türkiye’ye gelmesi için çalışmalara başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu ve özel sektörle birlikte 2016 yılında başlattığı tanıtım seferberliğini bu yıl da sürdürecek. Bakanlık, turizm sektörünün bütün paydaşlarından yurtdışındaki muhataplarıyla daha fazla iletişimde olmasını, Türkiye’yle ilgili sunumlar yapmasını, çalıştaylar düzenlemesini isteyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı kasımda yüzde 21.4 azalarak üst üste 16’ncı ayda da geriledi. 10 aylık yabancı turist girişi 2015’in aynı dönemine göre yüzde 30.9 azaldı. Kasım ayında Türkiye’ye 1 milyon 353 bin 280 turist geldi. Ocak-Kasım ayları arasında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 24.1 milyon kişi oldu.

TURİSTİN GÜVENLİK KAYGISINA SAHADA YANIT

Bakanlık, 2016 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle Türkiye’ye turist gönderen ülkelerde yaşanan güvenlik kaygısını gidermek üzere de bazı adımlar atacak. Bakanlığın yurtdışında görev yapan personeli, Türkiye’nin partnerleriyle birlikte sahaya inecek; Türkiye’yi anlatacak. Turistin güvenlik kaygısına yönelik sorulara sahada bu kaygıları giderecek biçimde yanıt verilecek. Bakanlık yetkilileri, bunu sadece tur operatörleri ve acentelerle birlikte yapmayacaklarını belirterek “Bunu hava yolu şirketleri ile de yapacağız. Bunu havalimanı işletmeleriyle beraber de yapacağız” dedi.

 

Aykut YILMAZ / GAZETE HABERTÜRK

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