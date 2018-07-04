1. Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice) Puan: 7.8
Yönetmen: Joe Wright
Oyuncular: Keira Knightley, Matthew MacFadyen, Talulah Riley
2. Umut Işığım (Silver Linings Playbook) Puanı: 7.8
Yönetmen: David O. Russell
Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro
3. Aynı Yıldızın Altında (The Fault in Our Stars) Puanı: 7.9
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff
4. The Notebook (Not Defteri) Puanı: 7,9
Yönetmen Nick Cassavetes
Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner
5. Gece Yarısından Önce (Before Midnight) Puanı: 7.9
Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick
6. Aşk (Her) Puanı: 8.0
Yönetmen Spike Jonze
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara
7. Gün Doğmadan Önce (Before Sunrise) Puanı: 8.0
Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert
8. Sil Baştan (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind) Puanı: 8.4
Yönetmen: Michel Gondry
Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst
9. Titanic Puanı: 7.7
Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane
10. Aşkın Çekimi (Upside Down) Puanı: 6.4
Yönetmen: Juan SolanasOyuncular: Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall
11. 5 to 7 Puanı: 7.1
Yönetmen: Victor Levin
Oyuncular: Anton Yelchin, Bérénice Marlohe, Olivia Thirlby
12. Ölümsüz Aşk ( The Age of Adaline) Puanı: 7.2
Yönetmen: Lee Toland Krieger
Oyuncular: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford
13. Senden Önce Ben (Me Before You) Puanı: 7.5
Yönetmen: Thea Sharrock
Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer
14. Zamanda Aşk (About Time) Puanı: 7.8
Yönetmen: Richard Curtis
Oyuncular: Domhnall Gleeson, Bill Nighy, Rachel McAdams
15. Aşıklar Şehri (La La Land) Puanı: 8.6
Yönetmen: Damien Chazelle
Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
16. Benjamin Button'in Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button) Puanı: 7.8
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond
17.Aşkın 500 Günü (500 Days of Summer ) Puanı: 7,7
Yönetmen: Marc Webb
Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend
18. 50 İlk Öpücük (50 First Dates) Puanı: 6,8
Yönetmen: Peter Segal
Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider
19. Kefaret (Atonement) Puanı: 7,8
Yönetmen: Joe Wright
Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan
20. Not: Seni Seviyorum (P.S I love you) Puanı: 7,1
Yönetmen: Richard LaGravenese
Oyuncular: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow
21. Aşk ve Küller (Blue Valentine) Puanı: 7,4
Yönetmen: Derek Cianfrance
Oyuncular: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel
22. Zaman Yolcusunun Karısı (The Time Traveler's Wife) Puanı: 7,1
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston
23. Beni Unutma (Remember Me) Puanı: 7,1
Yönetmen: Allen Coulter
Oyuncular: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper
24. Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November) Puanı: 6,7
Yönetmen: Pat O'Connor
Oyuncular: Keanu Reeves, Charlize Theron, Jason Isaacs
25. İngiliz Hasta (The English Patient) Puanı: 7,4
Yönetmen: Anthony Minghella
Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe
26. Zor Tercih (The End of Affair) Puanı: 7,1
Yönetmen: Neil Jordan
Oyuncular: Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen Rea
27. Aşk Tesadüfleri Sever Puanı: 7,4
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli
28. Başka Dilde Aşk Puanı: 7,4
Yönetmen: İlksen Başarır
Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Mert Fırat, Emre Karayel
29. Selvi Boylum Al Yazmalım Puanı: 8,7
Yönetmen: Atıf Yılmaz
Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin
30. Issız Adam Puanı: 6,8
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal, Yıldız Kültür
31. Sevmek Zamanı Puanı: 8,3
Yönetmen: Metin Erksan
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Fadıl Garan
32. Yeryüzündeki Son Aşk (Perfect Sense) Puanı: 7,1
Yönetmen: David Mackenzie
Oyuncular: Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner
33. Rüzgar Gibi Geçti (Gone With the Wind) Puanı: 8,2
Yönetmen: Victor Fleming, George Cukor
Oyuncular: Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard
34. Aşk Her Yerde (Love Actually) Puanı: 7,6
Yönetmen: Richard Curtis
Oyuncular: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth
35. Makas Eller (Edward Scissorhands) Puanı: 7,9
Yönetmen: Tim Burton
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest
36. Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill) Puanı: 7,8
Yönetmen: Roger Michell
Oyuncular: Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe
37. Çılgın Aptal Aşk (Crazy, Stupid, Love) Puanı: 7,4
Yönetmen: John Requa, Glenn Ficarra
Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore
38. Amélie Puanı: 8,4
Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet
Oyuncular: Audrey Tautou, Clotilde Mollet, Dean Baykan
39. Love in the Time of Cholera (Kolera Günlerinde Aşk) Puanı: 6,4
Yönetmen: Mike Newell
Oyuncular: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Catalina Sandino Moreno
40. Jane Eyre Puanı: 7,4
Yönetmen: Cary Fukunaga
Oyuncular: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell
41. The Reader (Okuyucu) Puanı: 7,6
Yönetmen: Stephen Daldry
Oyuncular: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross
42. Hep Seni Aradım (Wicker Park) Puanı: 7.0
Yönetmen: Paul McGuigan
Oyuncular: Josh Hartnett, Diane Kruger, Rose Byrne
43. Harry Sally İle Tanışınca (When Harry Met Sally) Puanı: 7,6
Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher
44. Vesikalı Yarim Puanı: 8,0
Yönetmen: Lütfi Ömer Akad
Oyuncular: Türkan Şoray, İzzet Günay, Ayfer Feray
45. Bir Gün (One Day) Puanı: 7,0
Yönetmen: Lone Scherfig
Oyuncular: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson
46. Melekler Şehri (City of Angels) Puanı: 6,7
Yönetmen: Brad Silberling
Oyuncular: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher
47. Ghost (Hayalet) Puanı: 7.0
Yönetmen: Jerry Zucker
Oyuncular: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg
48. İncir Reçeli Puanı: 6,6
Yönetmen: Aytaç Ağırlar
Oyuncular: Halil Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner, Sinan Çalışkanoğlu
49. Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Puanı: 6,5
Yönetmen: Çiğdem Vitrinel
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Erdinç Gülener
50. Beni Unutma Puanı: 6,2
Yönetmen: Özer Kızıltan
Oyuncular: Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal
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