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En iyi 50 aşk filmi

04.07.2018 - 16:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Romantik ve aşk dolu filmleri sevenler için aşkın her halini anlatan, IMDb verilerine göre hazırlanmış en iyi yerli ve yabancı aşk filmleri...

  • 1 En iyi 50 aşk filmi
    1 | 50

    1. Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice) Puan: 7.8

    Yönetmen: Joe Wright
    Oyuncular: Keira Knightley, Matthew MacFadyen, Talulah Riley 

     

  • 2 En iyi 50 aşk filmi
    2 | 50

    2. Umut Işığım (Silver Linings Playbook) Puanı: 7.8

    Yönetmen: David O. Russell
    Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

     

  • 3 En iyi 50 aşk filmi
    3 | 50

    3. Aynı Yıldızın Altında (The Fault in Our Stars) Puanı: 7.9

    Yönetmen: Josh Boone
    Oyuncular: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff

  • 4 En iyi 50 aşk filmi
    4 | 50

    4. The Notebook (Not Defteri) Puanı: 7,9

    Yönetmen Nick Cassavetes
    Oyuncular: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner

  • 5 En iyi 50 aşk filmi
    5 | 50

    5. Gece Yarısından Önce (Before Midnight) Puanı: 7.9 

    Yönetmen: Richard Linklater
    Oyuncular: Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick

  • 6 En iyi 50 aşk filmi
    6 | 50

    6. Aşk (Her) Puanı: 8.0 

    Yönetmen Spike Jonze
    Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara 

     

  • 7 En iyi 50 aşk filmi
    7 | 50

    7. Gün Doğmadan Önce (Before Sunrise) Puanı: 8.0

    Yönetmen: Richard Linklater
    Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert

  • 8 En iyi 50 aşk filmi
    8 | 50

    8. Sil Baştan (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind) Puanı: 8.4 

    Yönetmen: Michel Gondry
    Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst

     

  • 9 En iyi 50 aşk filmi
    9 | 50

    9. Titanic Puanı: 7.7

    Yönetmen: James Cameron
    Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

  • 10 En iyi 50 aşk filmi
    10 | 50

    10. Aşkın Çekimi (Upside Down) Puanı: 6.4

    Yönetmen: Juan SolanasOyuncular: Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall

  • 11 En iyi 50 aşk filmi
    11 | 50

    11. 5 to 7 Puanı: 7.1

    Yönetmen: Victor Levin
    Oyuncular: Anton Yelchin, Bérénice Marlohe, Olivia Thirlby

  • 12 En iyi 50 aşk filmi
    12 | 50

    12. Ölümsüz Aşk ( The Age of Adaline)  Puanı: 7.2

    Yönetmen: Lee Toland Krieger
    Oyuncular: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford 

     

  • 13 En iyi 50 aşk filmi
    13 | 50

    13. Senden Önce Ben (Me Before You) Puanı: 7.5

    Yönetmen: Thea Sharrock
    Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

     

  • 14 En iyi 50 aşk filmi
    14 | 50

    14. Zamanda Aşk (About Time) Puanı:  7.8

    Yönetmen: Richard Curtis
    Oyuncular: Domhnall Gleeson, Bill Nighy, Rachel McAdams

     

  • 15 En iyi 50 aşk filmi
    15 | 50

    15. Aşıklar Şehri (La La Land) Puanı: 8.6

    Yönetmen: Damien Chazelle
    Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 

  • 16 En iyi 50 aşk filmi
    16 | 50

    16. Benjamin Button'in Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button) Puanı: 7.8

    Yönetmen: David Fincher
    Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond 

     

  • 17 En iyi 50 aşk filmi
    17 | 50

    17.Aşkın 500 Günü (500 Days of Summer ) Puanı: 7,7

    Yönetmen: Marc Webb
    Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend

     

  • 18 En iyi 50 aşk filmi
    18 | 50

    18. 50 İlk Öpücük (50 First Dates) Puanı: 6,8

    Yönetmen: Peter Segal
    Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider

  • 19 En iyi 50 aşk filmi
    19 | 50

    19. Kefaret (Atonement) Puanı: 7,8

    Yönetmen: Joe Wright
    Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan

     

  • 20 En iyi 50 aşk filmi
    20 | 50

    20. Not: Seni Seviyorum (P.S I love you) Puanı: 7,1

    Yönetmen: Richard LaGravenese
    Oyuncular: Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow 

     

  • 21 En iyi 50 aşk filmi
    21 | 50

    21. Aşk ve Küller (Blue Valentine)  Puanı: 7,4

    Yönetmen: Derek Cianfrance
    Oyuncular: Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel 

     

  • 22 En iyi 50 aşk filmi
    22 | 50

    22. Zaman Yolcusunun Karısı (The Time Traveler's Wife) Puanı: 7,1

    Yönetmen: Robert Schwentke
    Oyuncular: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston 

  • 23 En iyi 50 aşk filmi
    23 | 50

    23. Beni Unutma (Remember Me) Puanı: 7,1

    Yönetmen: Allen Coulter
    Oyuncular: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper

  • 24 En iyi 50 aşk filmi
    24 | 50

    24. Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November) Puanı: 6,7

    Yönetmen: Pat O'Connor
    Oyuncular: Keanu Reeves, Charlize Theron, Jason Isaacs

     

  • 25 En iyi 50 aşk filmi
    25 | 50

    25. İngiliz Hasta (The English Patient) Puanı: 7,4

    Yönetmen: Anthony Minghella
    Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe

  • 26 En iyi 50 aşk filmi
    26 | 50

    26. Zor Tercih (The End of Affair) Puanı: 7,1

    Yönetmen: Neil Jordan
    Oyuncular: Ralph Fiennes, Julianne Moore, Stephen Rea 

     

  • 27 En iyi 50 aşk filmi
    27 | 50

    27. Aşk Tesadüfleri Sever  Puanı: 7,4

    Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
    Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli 

     

  • 28 En iyi 50 aşk filmi
    28 | 50

    28. Başka Dilde Aşk Puanı: 7,4

    Yönetmen: İlksen Başarır
    Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Mert Fırat, Emre Karayel 

  • 29 En iyi 50 aşk filmi
    29 | 50

    29. Selvi Boylum Al Yazmalım Puanı: 8,7

    Yönetmen: Atıf Yılmaz
    Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin

  • 30 En iyi 50 aşk filmi
    30 | 50

    30. Issız Adam Puanı: 6,8

    Yönetmen: Çağan Irmak
    Oyuncular: Melis Birkan, Cemal Hünal, Yıldız Kültür 

     

  • 31 En iyi 50 aşk filmi
    31 | 50

    31. Sevmek Zamanı Puanı: 8,3

    Yönetmen: Metin Erksan
    Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Fadıl Garan

     

  • 32 En iyi 50 aşk filmi
    32 | 50

    32. Yeryüzündeki Son Aşk (Perfect Sense) Puanı: 7,1

    Yönetmen: David Mackenzie
    Oyuncular: Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner 

     

  • 33 En iyi 50 aşk filmi
    33 | 50

    33. Rüzgar Gibi Geçti (Gone With the Wind) Puanı: 8,2

    Yönetmen: Victor Fleming, George Cukor 
    Oyuncular: Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard 

     

  • 34 En iyi 50 aşk filmi
    34 | 50

    34. Aşk Her Yerde (Love Actually) Puanı: 7,6

    Yönetmen: Richard Curtis
    Oyuncular: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth 

     

  • 35 En iyi 50 aşk filmi
    35 | 50

    35. Makas Eller (Edward Scissorhands) Puanı: 7,9

    Yönetmen: Tim Burton
    Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

     

  • 36 En iyi 50 aşk filmi
    36 | 50

    36. Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill) Puanı: 7,8

    Yönetmen: Roger Michell
    Oyuncular: Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe

     

  • 37 En iyi 50 aşk filmi
    37 | 50

    37. Çılgın Aptal Aşk (Crazy, Stupid, Love) Puanı: 7,4

    Yönetmen: John Requa, Glenn Ficarra
    Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore

     

  • 38 En iyi 50 aşk filmi
    38 | 50

    38. Amélie  Puanı: 8,4

    Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet
    Oyuncular: Audrey Tautou, Clotilde Mollet, Dean Baykan 

     

  • 39 En iyi 50 aşk filmi
    39 | 50

    39. Love in the Time of Cholera (Kolera Günlerinde Aşk) Puanı: 6,4

    Yönetmen: Mike Newell
    Oyuncular: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Catalina Sandino Moreno 

  • 40 En iyi 50 aşk filmi
    40 | 50

    40. Jane Eyre  Puanı: 7,4

    Yönetmen: Cary Fukunaga
    Oyuncular: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell

  • 41 En iyi 50 aşk filmi
    41 | 50

    41. The Reader (Okuyucu) Puanı: 7,6

    Yönetmen: Stephen Daldry
    Oyuncular: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross 

     

  • 42 En iyi 50 aşk filmi
    42 | 50

    42. Hep Seni Aradım (Wicker Park) Puanı: 7.0

    Yönetmen: Paul McGuigan
    Oyuncular: Josh Hartnett, Diane Kruger, Rose Byrne

  • 43 En iyi 50 aşk filmi
    43 | 50

    43. Harry Sally İle Tanışınca (When Harry Met Sally) Puanı: 7,6

    Yönetmen: Rob Reiner
    Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

     

  • 44 En iyi 50 aşk filmi
    44 | 50

    44. Vesikalı Yarim Puanı: 8,0

    Yönetmen: Lütfi Ömer Akad
    Oyuncular: Türkan Şoray, İzzet Günay, Ayfer Feray

  • 45 En iyi 50 aşk filmi
    45 | 50

    45. Bir Gün (One Day) Puanı: 7,0

    Yönetmen: Lone Scherfig
    Oyuncular: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

  • 46 En iyi 50 aşk filmi
    46 | 50

    46. Melekler Şehri (City of Angels) Puanı: 6,7

    Yönetmen: Brad Silberling
    Oyuncular: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher

     

  • 47 En iyi 50 aşk filmi
    47 | 50

    47. Ghost (Hayalet) Puanı: 7.0

    Yönetmen: Jerry Zucker
    Oyuncular: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg 

     

  • 48 En iyi 50 aşk filmi
    48 | 50

    48. İncir Reçeli Puanı: 6,6

    Yönetmen: Aytaç Ağırlar
    Oyuncular: Halil Sezai Paracıkoğlu, Melike Güner, Sinan Çalışkanoğlu

  • 49 En iyi 50 aşk filmi
    49 | 50

    49. Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku Puanı: 6,5

    Yönetmen: Çiğdem Vitrinel
    Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Erdinç Gülener

  • 50 En iyi 50 aşk filmi
    50 | 50

    50. Beni Unutma Puanı: 6,2

    Yönetmen: Özer Kızıltan
    Oyuncular: Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal 

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