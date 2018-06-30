Büyük korku yaratan Sarı kız için açıklama yapıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur, "et yiyen örümcek" diye tanıtılan ve son günlerde kamuoyunda endişe oluşmasına neden olan "böğü"lerin insanlar için tehlike arz etmediğini bildirdi.
Yağmur, bazı haber siteleri ve sosyal medyada son dönemde "et yiyen örümcek" başlıklı paylaşımlar yayınlandığını anımsatarak, bunu gören çok sayıda vatandaşın korkuya kapılarak uzmanlara başvurduğunu aktardı.
Konuyla ilgili kamuoyunun aydınlanmasını istediklerini dile getiren Yağmur, eklembacaklılar ailesi içinde örümceğimsi olarak tanımlanan türe dahil olan böğülerin, Karadeniz ve Trakya Bölgeleri dışında Anadolu'nun tamamında görülebildiğini belirtti.
Halk arasında "Sarı Kız" ve "Sarı Ömer" diye de anılan böceğin, Türkiye'de 33 türünün tespit edildiğini, bunların 20'sinin endemik olduğunu kaydeden Yağmur, A.A'ya şöyle konuştu:
"Böğülerin zehirliği olduğu, et yediği bilgisi doğru değildir. Böğüler böcek ve diğer yumuşak vücutlu eklembacaklılar ile beslenmektedir ve doğada böcek sayısının kontrolünde önemli bir etkendirler. Zehirli oldukları ve ısırdıkları yeri çürüttükleri haberleri kesinlikle doğru değildir. Böğüden korkmanıza gerek yok. Işığa duyarlı hayvanlar oldukları için ışığa gelen böcekleri avlamak isterler ve yerleşim yerlerindeki ışıklara gelerek insanlarla sık sık karşılaşırlar. Hızlı hareket ettikleri için uçtukları ya da zıpladıkları intibası uyandırır. Dolayısıyla bir metre yükseğe sıçradıkları haberleri de doğru değildir. Yurdumuzda çeşitli zehirli akrep ve örümcek türleri bulunsa da böğü türlerinden hiçbiri tehlike arz etmemektedir."
İnternette yer alan haberlerde bu hayvanların fotoğraflarıyla çeşitli yaralanma, yanık ya da başka zehirli hayvanların sokmaları sonucu meydana gelen vaka fotoğraflarının yan yana verildiğini dile getiren Yağmur, "Bu hayvanların zehirli oldukları, insanlara saldırdıkları, tehlikeli oldukları gibi haberler de medyada yer almaktadır. Bu haberler maalesef bu hayvan grubunun görünüşünden, hareket ederken akreplere benzemesinden ve hızlı hareket etmesinden kaynaklanmaktadır." dedi.
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