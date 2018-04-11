ABD Başkanı Donald Trump'ın evi ve ofislerinin bulunduğu Trump Tower'ın 50'inci katında geçen Cumartesi gecesi çıkan yangın, terör saldırısı da dahil olmak üzere pek çok ihtimali akla getirmişti, yangının çıkış nedeniyle ilgili çok yönlü soruşturma halen devam ediyor. New York İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, yangının bir kaza sonucu çıkmış olabileceğine işaret ediyor.

New York polisi, yangından çıkarılan 67 yaşında bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirmişti, 6 itfaiyecinin yaralandığı yangında bir kişi de yaşamını yitirmişti. Bu kişinin, zamanını ressam Andy Warhol ile geçiren, 67 yaşındaki koleksiyoncu ve sanat komisyoncusu Todd Brassner olduğu açıklandı.

Brassner'ın değerinin yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğu belirtilen dairesini Başkan Trump'tan çok uzun yıllar önce aldığı ve son yıllarda maddi sıkıntı çektiği için son iki yıldır satmak istediği, ancak alıcı bulamadığı kaydedildi. 2015 yılında iflasını isteyen Brassner'ın borçlarına karşılık evindeki sanat eserlerini gösterdiği, yetkililere sunduğu belgelerde evindeki sanat eserlerinin değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Trump olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade ederken itfaiyecilere teşekkür etti ve binanın iyi inşa edildiğini kaydetti, ancak Brassner'in ölümüyle ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

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