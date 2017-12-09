Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.
Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra daha sonraki 6 müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenilen Ege temsilcisi ise, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldıktan sonra Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta sadece 3 puan alabildi. Ege temsilcisi, 15. haftaya 19 puan ve averajla 9. sırada girdi.
GALATASARAY: 0 - T. M. AKHİSARSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis
YEDEKLER: Eray, Carrasso, Ahmet, Denayer, Koray, Selçuk, Emrah, Sinan, Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique
YEDEKLER: Fatih, Bora, Alperen, Eray, Barbosa, Muğdat, Hora, Orhan, Ömer Bayram, Marvin
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
SAKATLAR: Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici (Galatasaray) / Serginho, Larsson (Akhisarspor)
2 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Akhisar maçı öncesi 3’er sarı kartı bulunan stoper Maicon ve ön libero Ndiaye ceza sınırında bulunuyor.
İki futbolcu bugün kart görürse Yeni Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.
Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.
11. RANDEVU
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 10 maçtan 9'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 30 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.
İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi. Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. 2015-2016'daki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.
Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı. İstanbul'daki karşılaşmayı da 6-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki en farklı skora imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.