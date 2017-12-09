Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.

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Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.

Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra daha sonraki 6 müsabakada Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan, Medipol Başakşehir'e 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 yenilen Ege temsilcisi ise, Beşiktaş'la golsüz berabere kaldıktan sonra Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 6 maçta sadece 3 puan alabildi. Ege temsilcisi, 15. haftaya 19 puan ve averajla 9. sırada girdi.

GALATASARAY: 0 - T. M. AKHİSARSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Eray, Carrasso, Ahmet, Denayer, Koray, Selçuk, Emrah, Sinan, Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique

YEDEKLER: Fatih, Bora, Alperen, Eray, Barbosa, Muğdat, Hora, Orhan, Ömer Bayram, Marvin

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici (Galatasaray) / Serginho, Larsson (Akhisarspor)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Akhisar maçı öncesi 3’er sarı kartı bulunan stoper Maicon ve ön libero Ndiaye ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu bugün kart görürse Yeni Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde son golünü 10. haftada Medipol Başakşehir karşısında 59. dakikada Paulo Henrique ile bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 391 dakikadır gol atamıyor.

11. RANDEVU

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya geliyor. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 10 maçtan 9'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 30 golüne, yeşil-siyahlılar 9 golle yanıt verdi.

İstanbul'da yapılan 5 maçı da kazanan Galatasaray, 20 gol atıp, sadece 4 gol yedi. Galatasaray, 2012-2013 sezonunda İstanbul'da 3-0, Manisa'da 2-1'lik skorlarla galip geldi. 2013-2014'te Manisa'daki maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı, İstanbul'da sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 mağlup etti. 2014-2015'teki müsabakalarda gülen taraf, İstanbul'da 2-1, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla Galatasaray oldu. 2015-2016'daki maçlarda Galatasaray, evinde 3-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan müsabakada 3 puanı 3-1'lik skorla konuk Galatasaray hanesine yazdırdı. İstanbul'daki karşılaşmayı da 6-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki en farklı skora imza attı.

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