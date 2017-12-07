Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Gaziantep'e gelen ve 5 ay önce evlendirilen Suriyeli 15 yaşındaki Y.Y., kendini evinin tavanına asarak yaşamına son verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre, yaklaşık 5 yıl önce ülkesinde yaşanan iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Gaziantep'e gelen 15 yaşındaki Y.Y., 5 ay önce 21 yaşındaki F.A. ile evlendirilerek kiraladıkları evde yaşamaya başladı.

Dün gece saatlerinde Y.'nin adı öğrenilemeyen ağabeyi kızkardeşini telefonla defalarca aramasına rağmen cevap alamayınca durumdan şüphelenerek evine gitti.

Kapı zilini de bir süre çalan Y.'nin ağabeyi, ev sahibinden aldığı yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdiğinde kız kardeşini mutfakta tavanda asılı olarak buldu. Talihsiz çocuğun ağabeyi hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y. Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Y.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.

Polis olay sırasında işte olduğu öğrenilen F.A.'yı ifadesine başvurmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.