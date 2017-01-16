Rahip Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin: Hak din Hristiyanlık dedi, öldürdüm

Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, tahliye olduktan sonra ilk kez konuştu. Akdin, "Rahip bana 'Hak din Hristiyanlıktır, bir gün bütün Türkler de Hristiyan olacaktır' dediği için öldürdüm" diye konuştu.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden 24 Ağustos 2016 günü tahliye olan Rahip Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin Trabzon'da yayın yapan yerel bir gazeteye konuştu.

'HAK DİN HRİSTİYANLIKTIR DEDİ'

Cinayeti işlediği tarihte 16 yaşında olan Akdin şunları söyledi:

"Santoro'nun misyonerlik yaptığını çevremde duyunca kiliseye gittim. Konuşmak istedim. Bana 'Hak din Hristiyanlıktır. Bir gün bütün Türkler Hristiyan olacak' deyince çok sinirlendim, yanından uzaklaştığım bir sırada birden dönüp ateş ettim."

'100 DOLAR ALMIYORDUM'

Akdin "Cinayetten sonra bir yere kaçmadım. Kilisenin yakınında bulunan rahmetli babamın evine gittim. Evde dururken polisler geldi. Ailem şaşırdı. O zaman cinayet işlediğimi anladılar. Kiliseden haftada 100 dolar para aldığım şeklinde söylentiler, yazılar çıktı, böyle bir şey yok. Bu iddialar tamamen yalan ve asılsız.

'HAYIRLI BİRİ OLMAK İSTİYORUM'

Cinayette kullandığı silahı kimseden almadığını, kendi imkanlarıyla temin ettiğini ileri süren Akdin "Devletimizi zora düşürdüğüm için pişmanım. Artık vatanıma milletime hayırlı biri olmak istiyorum" dedi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde İtalyan katolik kilisesi rahibi Andrea Santaro'yu silahla vurarak öldüren Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akdin, 24 Ağustos 2016 günü cezasını tamamlayarak tahliye edilmişti.

Kenan TAŞKIN/TRABZON