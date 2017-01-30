GÜNDEM
Kocaeli'de freni patlayan kamyon 12 aracı biçti
30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:26:51 | Güncelleme: 16:13:48
İHA
Birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi de yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patladığı iddia edilen bir kamyonun 12 araca çarpması sonucu meydana gelen meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi yaralandı.
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Kaza Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu freni patlayınca kontrolden çıktı.
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Kontrolden çıkarak hızla ilerleyen kamyon önünde seyir halinde olan 12 araca çarparak metrelerce sürükledi.
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Kamyonun altında kalan ve birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi de yaralandı.
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Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar 112 ekiplerine teslim edildi.
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İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, kazada aracın sürücüsü Fatih Can'ın da hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralıların bazılarının kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği kazada kesin yaralı sayısı belirleme çalışmaları sürüyor.
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