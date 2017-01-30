30 OCAK 2017
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Kocaeli'de freni patlayan kamyon 12 aracı biçti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:26:51 İHA

Birbirine çarpan araçların hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi de yaralandı

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    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patladığı iddia edilen bir kamyonun 12 araca çarpması sonucu meydana gelen meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi yaralandı.

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    Kaza Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi.

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    Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu freni patlayınca kontrolden çıktı.

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