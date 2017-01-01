15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Nisan 2017 Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

RODOS'A KAÇMAK İSTEYEN 4 FETÖ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Rodos Adasına kaçmak isterken Muğlanın Marmaris ilçesinde yakalanan 7 zanlıdan 4ü daha adliyeye sevk edildi.

İçmeler Mahallesindeki ormanlık alanda Yunanistanın Rodos Adasına kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Mustafa A. (57), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ve Meryem Ç. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa A. ile Levent Çnin emniyetteki gözaltı süresince susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği öğrenildi.

Bu arada kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen İranlı Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) ile şüphelilerin konakladığı apartın işletmecisi Bülent Ş. (29) de emniyetteki işlemleri sonrası zanlılara yardım ve yataklık etme suçlarından diğer şüphelilerle birlikte Marmaris Adliyesine götürüldü.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan Mustafa A, Levent Ç, Selahattin Ş, Meryem Ç, Filiz Ö, Zekeriya K. ve Aziz T, 12 Nisanda İçmeler Mahallesindeki ormanlık alanda Rodosa kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan Aziz T. Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine, Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisanda teslim edilmiş, Filiz Ö. de Marmaris Adliyesinde SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderilmişti. (AA)

GAZİANTEP'TE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüte üye olmak, finansal destek sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla işlem yapılan iki şirketin yetkilileri ve çalışanlarından gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyeliği, terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapılan Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin yetkililerine ve çalışanlarına yönelik Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ortaklarından M.C.U'nun oğlu ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin yetkilisi A.U. ile şirket çalışanlarından H.A, A.D ve M.E Gaziantep'te, Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ şirketi ortaklarından M.İ'nin damadı ve ASSE Madencilik İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi yetkilisi E.Ö. İstanbul'da gözaltına alınarak Gaziantep'e getirildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket çalışanlarından A.U ve E.Ö'nün mahkeme tarafından tutuklandıkları, diğer şüpheliler H.A, A.D ve M.E'nin ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldıkları belirtildi. (AA)

AFYONKARAHİSAR'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 Nisan'da düzenlediği operasyonda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 13 Nisan'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.