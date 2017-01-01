17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Nisan 2017)

Yurt genelinde FETÖ operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. İşte 17 Nisan 2017 Pazartesi günü FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar listesi...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:01:47 Güncelleme: 13:02:52

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Nisan 2017 Pazartesi günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

RODOS'A KAÇMAK İSTEYEN 4 FETÖ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Rodos Adasına kaçmak isterken Muğlanın Marmaris ilçesinde yakalanan 7 zanlıdan 4ü daha adliyeye sevk edildi.

İçmeler Mahallesindeki ormanlık alanda Yunanistanın Rodos Adasına kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 şüpheliden Mustafa A. (57), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ve Meryem Ç. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa A. ile Levent Çnin emniyetteki gözaltı süresince susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği öğrenildi.

Bu arada kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen İranlı Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) ile şüphelilerin konakladığı apartın işletmecisi Bülent Ş. (29) de emniyetteki işlemleri sonrası zanlılara yardım ve yataklık etme suçlarından diğer şüphelilerle birlikte Marmaris Adliyesine götürüldü.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan Mustafa A, Levent Ç, Selahattin Ş, Meryem Ç, Filiz Ö, Zekeriya K. ve Aziz T, 12 Nisanda İçmeler Mahallesindeki ormanlık alanda Rodosa kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan Aziz T. Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine, Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisanda teslim edilmiş, Filiz Ö. de Marmaris Adliyesinde SEGBİS aracılığıyla ifade vermiş ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderilmişti. (AA)

GAZİANTEP'TE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüte üye olmak, finansal destek sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla işlem yapılan iki şirketin yetkilileri ve çalışanlarından gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY üyeliği, terör örgütüne finans sağlamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapılan Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin yetkililerine ve çalışanlarına yönelik Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ ortaklarından M.C.U'nun oğlu ve UG Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin yetkilisi A.U. ile şirket çalışanlarından H.A, A.D ve M.E Gaziantep'te, Uğur İhracat İthalat İnşaat Sanayi Ticaret AŞ şirketi ortaklarından M.İ'nin damadı ve ASSE Madencilik İnşaat Taşımacılık Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi yetkilisi E.Ö. İstanbul'da gözaltına alınarak Gaziantep'e getirildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirket çalışanlarından A.U ve E.Ö'nün mahkeme tarafından tutuklandıkları, diğer şüpheliler H.A, A.D ve M.E'nin ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldıkları belirtildi. (AA)

AFYONKARAHİSAR'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 Nisan'da düzenlediği operasyonda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 13 Nisan'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ şüphelisi Trabzon'da sandık başında yakalandı
GÜNDEM

Sandık başında FETÖ operasyonu!
Süleyman Soylu, FETÖ'den tutuklu hakim ve savcılarla ilgili ihbarı anlattı
GÜNDEM

Bakan Soylu'dan flaş FETÖ açıklaması: Bu sabah bir ihbar geldi. ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (15 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 15 Nisan günlüğü
Atilla Taş kimdir?
GÜNDEM

Atilla Taş kimdir?
Kemal Kılıçdaroğlu: En son gelen tahmin 'hayır' lehine yüzde 53 civarı
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu oran verdi: Son gelen tahmin...
Hrant Dink cinayeti davasının 13 sanığında ByLock tespit edildi
GÜNDEM

Dink cinayeti davasının 13 sanığında ByLock tespit ...
Başbakan Yardımcısı Canikli'den OHAL açıklaması
GÜNDEM

OHAL UZATILACAK MI? ÖNCE MGK ARDINDAN BAKANLAR KURULU TOPLANIYOR
Abdullah Çakıroğlu'nun Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı
GÜNDEM

TEKMECİ SALDIRGAN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME! O RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI
Mersin'de 11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
GÜNDEM

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN HERKES SEFERBER OLDU!

CHP'den 'gizli sayım' iddiası
GÜNDEM

CHP'DEN 'GİZLİ SAYIM' İDDİASI
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 17 NİSAN GÜNLÜĞÜ
İçişleri Bakanlığı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ