ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bodrum
GÜNDEM

Tatil için geldiği Bodrum'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bodrum'a arkadaşları ile birlikte tatile gelen 27 yaşındaki Recep Alpaslan, otel odasında kalp krizinden öldü

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:39:40 Güncelleme: 14:43:28 DHA

İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gelen, özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalışan Recep Alpaslan, Torba Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otele yerleşti. Alpaslan dün sabah kahvaltıya inmeyince arkadaşları odasına gitti. Yatakta hareketsiz yatan genç için çağrılan 112 sağlık ekibi Recep Alpaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ve savcı incelemeyi yaptıktan sonra Alpaslan'ı otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırdı
GÜNDEM

Kombi bakımı bahanesiyle dolandırdı
Aydın'da kadın cinayeti
GÜNDEM

Aydın'da kadın cinayeti! Pompalı tüfekle öldürüldü
Antalya'da bıçakla kreşi basan baba tutuklandı
GÜNDEM

Bıçakla kreşi basan baba tutuklandı
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne mesaj gönderdi
GÜNDEM

Abdullah Gül'den mesaj: Kongremizin hayırlı olmasını ...
Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Çeşme'de 187 sığınmacı yakalandı
GÜNDEM

Yunanistan'a kaçmak isteyen 187 sığınmacı yakalandı
Antalya'da bıçakla kreşi basan baba tutuklandı
GÜNDEM

BIÇAKLA KREŞİ BASAN BABA TUTUKLANDI
Aydın'da kadın cinayeti
GÜNDEM

AYDIN'DA KADIN CİNAYETİ! POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
Sabah namazına giderken otomobil altında öldü
GÜNDEM

SABAH NAMAZINA GİDERKEN OTOMOBİL ALTINDA ÖLDÜ
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırdı
GÜNDEM

KOMBİ BAKIMI BAHANESİYLE DOLANDIRDI
Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne mesaj gönderdi
GÜNDEM

ABDULLAH GÜL'DEN MESAJ: KONGREMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM