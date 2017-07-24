İzmir Bayraklı İlçe Milli Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan 62 yaşındaki Ferda Sarıyer, 10’uncu üniversitesini bitirmek için gün sayarken, ilkokula başladığı 7 yaşından bu yana 55 yıldır öğrenciliğini sürdürüyor. Fransızca öğretmenliği, kamu yönetimi, medya ve iletişim, yerel yönetimler, işletme, halkla ilişkiler, hukuk fakültesi gibi birbirinden farklı bölümleri bitirerek, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını kanıtlayan Sarıyer, gençlere de örnek oluyor. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet'in haberine göre meslek hayatında 40’ıncı yılını dolduran Sarıyer, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.

Anne ve babası okuma yazma bilmeyen, 11 kardeşi bulunan Ferda Sarıyer, hayat hikâyesini Habertürk’e anlattı.

‘ABLALARIM ADINA OKUDUM’

Okumanın yaşının olmadığını ve bunu kanıtladığını belirten Sarıyer, “Rahmetli babam, ‘Kızlar okula gitmez’ diyerek, 3 ablamı okula göndermedi. Ama kendimden sonra dünyaya gelen 4 kız kardeşimin okula gitmeleri için ısrarcı oldum. Ablalarım adına da üniversite okumayı kendime hedef olarak belirledim. 1988 yılında astım, KOAH hastalığı teşhisi konuldu. O dönemde toplu taşıma araçları ve kamuya açık yerler ile kapalı alanlarda sigara içmek yasak değildi. Ben de sigara içilen ortamlara gidemiyordum. ‘Bir şerde bin hayır vardır’ diyerek kendimi okumaya verdim. Ailem ve 2 çocuğum da en büyük destekçim oldu. Benim gibi 10 üniversite bitireni hiç görmedim. Bu noktada Guinness’e başvuru yapacağım. Adımı eğitim tarihine geçirmek istiyorum” diye konuştu.