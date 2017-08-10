Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün, bölgenin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Burada yaklaşık 9 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilecek "Uzungöl Tabiat Macera Parkı" projesinin hazırlandığını ifade eden Gümrükçüoğlu, ihalenin 6 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Parkın yüksek ve alçak ip parkurları, dev salıncak, tırmanma duvarları, survivor parkuru ve paintball alanı olmak üzere 6 ana bölümden oluşacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, proje kapsamında ayrıca otopark, idari yönetim binası, kameriye, soyunma kabinleri, tuvalet, malzeme teslim noktaları ve depolar yapılacağını kaydetti.

Parkın, bölgedeki turizm çeşitliliğini artıracağına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Doğayla bütünlük arz eden bir proje hazırladık. Yerli ve yabancı turistlerin dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik planladığımız projenin en önemli amacı, bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmaktır. Bu önemli yatırım, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirecektir. Bölgedeki konaklama süresini uzatacak, tabiat parkımızın ve şehrimizin marka değerini yükseltecektir. Ayrıca doğa sporları konusunda farkındalık oluşturacak, gelecek nesillere doğa ve doğa sporu sevgisini aşılayacaktır."

Gümrükçüoğlu, ihalenin ardından parkın yapım çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Yapılarda doğal mimariye uygunluğa dikkat edilecek. Çevreyle uyumlu ahşap ve çağdaş malzemeler bir arada kullanılacak. Yapılar, planlama açısından doğanın siluetini bozmayacak şekilde, tek katlı inşa edilecek. Doğayla bir bütün içinde tasarım ilkesi izlenmiştir. Şehrimizin marka değerine önemli katkılar sağlayacak park, Trabzon ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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